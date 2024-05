Iga Świątek poznała rywalkę w 3. rundzie Roland Garros! Kim jest Marie Bouzkova?

Hubert Hurkacz po 30 godzinach wygrał z Nakashimą i awansował do 3. rundy Roland Garros! Deszcz mu nie przeszkodził

Iga Świątek zagra z Marie Bouzkova (nr 42) w 3. rundzie Roland Garros. To będzie pierwszy mecz Polki z tą Czeszką, która pokonała 6:2, 6:2 Chorwatkę Janę Fett. Dzień wcześniej Iga Światek potwierdziła klasę, pokonując 7:6, 1:6, 7;5 Japonkę Naomi Osakę, byłą liderkę rankingu WTA i czterokrotną mistrzynię Szlemów, prywatnie jej bardzo dobrą koleżankę. Nasza gwiazda broni tytułu i walczy o już czwarty tytuł mistrzyni Roland Garros. Królowa Mączki ma szansę wygrać French Open trzeci raz z rzędu, jako trzecia tenisistka w Erze Open, po legendarnych Monice Seles i Justine Henin.

Kim jest Marie Bouzkova, rywalka Igi Świątek w 3. rundzie Roland Garros

Marie Bouzkova pochodzi z Pragi. Ma 25 lat i 180 cm wzrostu. - Cała moja rodzina grała w tenisa, więc ja też zaczęłam grać jak byłam bardzo mała - opowiada Czeszka. Jej tenisowi idole to Serena Williams i Pete Sampras. W wolnym czasie gra na gitarze i... piecze ciasta. Jej mocną stroną są głębokie uderzenia z głębi kortu. Dobrze się porusza. Najbardziej lubi grać na kortach twardych. W 2014 r. wygrała juniorski US Open w singlu.

Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką do triumfu w Paryżu zarówno bukmacherów jak i ekspertów. - Wygląda na to, że pomiędzy Igą Świątek a pozostałymi zawodniczkami na mączce jest duża przepaść - powiedział słynny John McEnroe, były lider rankingu i 7-krotny mistrz Szlemów, obecnie ekspert Eurosportu. - Jeśli Świątek będzie grała w Paryżu swój dobry tenis, może zdobyć tam o wiele więcej tytułów, także w tym roku - dodał Amerykanin.

Iga Świątek 31 maja skończy 23 lata i o mały włos nie popsuła sobie urodzin. Po pasjonującym meczu Polka wydarła Naomi Osace zwycięstwo 7:6(1), 1:6, 7:5. W trzecim secie przegrywała 2:5 0-30 i obroniła piłkę meczową. Polka tradycyjnie świętuje urodziny w Paryżu w czasie Roland Garros, ale tym razem niewiele zabrakło, żeby wracała już do domu. Osaka to była liderka rankingu i czterokrotna mistrzyni Szlemów. Na mączce do tej pory spisywała się słabiej, ale w 2. rundzie paryskiego Szlema zaskoczyła Igę kapitalną grą. Wyraźnie usztywniona Polka była w opałach, ale znów pokazała wielkie serce i niesamowitą siłę mentalną. - Mecz był bardzo intensywny i stał na niesamowitym poziomie. Byłam w ogromnych tarapatach, ale nigdy się nie poddałam. Jestem jedną z tych zawodniczek, które nie pękają w takich sytuacjach - podsumowała kapitalne widowisko Iga, która nie po raz pierwszy wyszarpała zwycięstwo, będąc o krok od porażki.

Iga Świątek - Marie Bouzkova O której godzinie mecz? Gdzie oglądać?

Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 31 maja. Czekamy na plan gier i godzinę meczu Świątek - Bouzkova. Transmisje TV z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.