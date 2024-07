Iga Świątek meczem z Sofią Kenin zaczyna walkę w Wimbledonie, najstarszym i najbardziej prestiżowym turnieju na świecie. Rok temu Polska doszła do ćwierćfinału, w którym uległa (5:7, 7:6, 2:6) Elinie Switolinie i był to jej najlepszy seniorski występ w Londynie. W ostatnich siedmiu edycjach Wimbledonu turniej wygrało... siedem różnych tenisistek. - To naprawdę trudny turniej. To nie jest tak, że możesz budować formę, a potem osiągać szczyt w Wimbledonie, bo sezon na trawie jest krótki i nie ma za dużo turniejów - analizuje Iga Świątek. - Dlatego łatwiej tutaj o niespodzianki i sensacyjne mistrzynie. Gra toczy się szybko i łatwiej o błędy. Wszystko sprowadza się bardziej do strony mentalnej, tego, jak potrafisz dostosować się do tej nawierzchni.

Iga Świątek i Sofia Kenin w 1. rundzie Wimbledonu zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała dwa poprzednie spotkania. Najpierw był pamiętny finał Roland Garros 2020 i zwycięstwo naszej gwiazdy 6:4, 6:1. Po raz drugi Świątek i Kenin spotkały się w tym sezonie w 1. rundzie Australian Open. Iga wygrała to spotkanie 7:6, 6:2. Sofia Kenin w 2020 roku wygrała Australian Open. W rankingu zajmowała nawet 5. miejsce, ale potem miała spore problemy ze zdrowiem. Przed Wimbledonem 2024 mająca rosyjskie korzenie Amerykanka zagrała w Eastbourne, gdzie odpadła po pierwszym meczu (3:6, 7:6, 0:6 z H. Dart).

Iga Świątek tym roku zdecydowała się na ryzykowny ruch - przed Wimbledonem nie zagrała wcześniej w żadnym turnieju na trawie. Postawiła na odpoczynek po potężnej dawce meczów i spokojne treningi, mając również na uwadze, że zaraz potem czeka ją powrót na mączkę i walka w Paryżu o olimpijskie medale. - W tym roku zaplanowaliśmy wszystko inaczej głównie w zwiazku z tym, jak dużo meczów ostatnio rozegrałam. Mogłabym pewnie wcisnąć w mój terminarz jeden dodatkowy turniej przed Wimbledonem, ale nie wiem, czy byłabym w stanie potem być w dobrej formie fizycznej do końca roku. Musieliśmy dokonać mądrego wyboru, myśląc również o przyszłości - wyjaśniała Iga Świątek. - Cieszę się, że wcześniej przyleciałam tutaj trenować, bo jest ogromna różnica między kortami trawiastymi w moim kraju a tymi tutaj. Dzień po dniu czułam, że łapię rytm gry i coraz lepiej czuję piłkę - dodała

Mecz Iga Świątek - Sofia Kenin w 1. rundzie Wimbledonu 2024 zostanie rozegrany we wtorek 2 lipca. Początek meczu Świątek - Kenin ok. godziny 17.30-18.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 14 po meczach Rybakina - Ruse i Zverev - Carballes Baena). Transmisja TV z meczu Świątek - Kenin na Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online na Polsacie BOX GO.

