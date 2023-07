Iga Świątek wraca do domu. Łatwe zwycięstwo na początek?

Kursy TOTALbet: Iga Świątek – Nigina Abduraimova

Trzeba przyznać, że ostatnie miesiące są dla Igi Świątek naprawdę bardzo udane. Najlepsza tenisistka na świecie na przełomie maja i czerwca po raz trzeci w karierze triumfowała we French Open, a niedługo później osiągnęła swój najlepszy rezultat w Wimbledonie, dochodząc do ćwierćfinału. Obecnie 22-latka zapewne zaczyna już powoli myśleć o zbliżającym się US Open, a jednym z etapów jej przygotowań do tego turnieju będzie występ w Warszawie. Iga weźmie udział w tegorocznej edycji BNP Paribas Warsaw Open i nie ma najmniejszych wątpliwości, że będzie zdecydowaną faworytką do końcowego triumfu. Należy przy tym pamiętać, że podobnie było przed rokiem, a mimo to Polce nie udało się sięgnąć po zwycięstwo. Wówczas lepsza okazała się Francuzka Caroline Garcia, która już na etapie ćwierćfinału wyeliminowała Świątek, wygrywając 6:1, 1:6, 6:4. Czy tym razem będzie inaczej i to urodzona w stolicy zawodniczka będzie mogła dopisać do swojego CV kolejny wygrany turniej? Na razie trudno to ocenić, choć nie ma wątpliwości, że pierwsza przeszkoda na drodze do tego celu nie jest zbyt wymagająca. Rywalką naszej najlepszej tenisistki w 1/16 finału będzie bowiem sklasyfikowana w rankingu WTA na 181. miejscu Nigina Abduraimova. Eksperci nie mają najmniejszych złudzeń, że Polka powinna łatwo awansować do kolejnej rundy, a ich zdanie podziela także TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo 29-latki z Uzbekistanu płaci aż 15.00 zł!

Jeśli jednak prześledzimy dotychczasową karierę doświadczonej Abduraimovej, dojdziemy do wniosku, że przypuszczenia ekspertów mają sens. Urodzona w Taszkencie zawodniczka najwyżej w rankingu WTA znajdowała się na 144. pozycji, lecz miało to miejsce niemal dekadę temu (29 września 2014 roku). Uzbeczka wciąż nie doczekała się także pierwszego triumfu w turniejach najwyższej rangi, może za to pochwalić się trzynastoma wygranymi zawodami rangi ITF. Znamienne zresztą, że do tej pory ani razu nie udało jej się awansować do drabinki głównej któregokolwiek z turniejów Wielkiego Szlema. Najbliżej tego była podczas US Open w 2013 roku, wówczas przegrała jednak decydujące spotkanie. W bieżącym roku Nigina brała udział w kwalifikacjach do Australian Open, French Open oraz Wimbledonu, ale za każdym razem przegrywała już swoje pierwsze mecze. Nie ma chyba zatem większych wątpliwości, że w pojedynku z liderką światowego rankingu 29-letnia zawodniczka będzie miała nikłe szanse na sukces. Doskonale obrazują to także kursy przygotowane specjalnie na ten pojedynek przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher kurs na zwycięstwo Abduraimovej ustalił bowiem na poziomie 15.00, w przypadku wygranej Igi Świątek jest to natomiast… 1.01.

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Iga Świątek – 1.01 Nigina Abduraimova – 15.00

Dokładny wynik:

Świątek 2:0 – 1.06 Świątek 2:1 – 6.00

Abduraimova 2:1 – 5.00 Abduraimova 2:0 – 60.00

Iga Świątek wygra seta:

tak – 1.01 nie – 11.00

Nigina Abduraimova wygra seta:

tak – 6.30 nie – 1.08

Iga Świątek – total (suma wygranych gemów w meczu):

poniżej 11.5 – 11.00 powyżej 11.5 – 1.01

poniżej 12.5 – 1.17 powyżej 12.5 – 4.20

poniżej 13.5 – 1.05 powyżej 13.5 – 7.00

Liczba setów w meczu:

2 – 1.07

3 – 6.60

