Iga Świątek z kolejnym wielkoszlemowym skalpem? Niewiarygodna promocja od TOTALbet!

Choć Iga Świątek w maju skończyła ledwie 22 lata, jej gablota z trofeami robi już ogromne wrażenie. Polska tenisistka ma na swoim koncie 14 zwycięstw w zawodach rangi WTA, w tym cztery najcenniejsze – w turniejach Wielkiego Szlema. Urodzona w Warszawie zawodniczka szczególnie upodobała sobie korty Rolanda Garrosa w Paryżu, gdzie triumfowała aż trzy razy – w latach 2020, 2022 i 2023. Nic więc dziwnego, że Iga uzyskała przydomek „Królowej Paryża”, jej występy na francuskiej ziemi w pełni bowiem do tego uprawniają. Ambicje 22-latki nie kończą się jednak na świetnych występach we French Open, jej celem jest zdominowanie kobiecego tenisa i trzeba przyznać, że z każdym kolejnym miesiącem Polka potwierdza swoją dominację. Dość powiedzieć, że Świątek ma w swoim dorobku także triumf w US Open, wywalczony we wrześniu ubiegłego roku. Całkiem blisko końcowego triumfu „Maszyna z Raszyna” była także w Australian Open 2022, gdzie jednak lepsza okazała się Amerykanka Danielle Collins. Polska tenisistka z pewnością nie powiedziała jednak w tych rozgrywkach ostatniego słowa, a jej występ na twardych kortach w Nowym Jorku (US Open) dowodzi, że i na tej nawierzchni może odnosić sukcesy.

Tak naprawdę jedyną nawierzchnią, na której Iga Świątek nie pokazała dotąd pełni możliwości, są korty trawiaste. Jeszcze w czasach juniorskich nasza najlepsza zawodniczka występowała w finale Wimbledonu, ale w dorosłej karierze – przynajmniej jak do tej pory – nie jest jej po drodze z londyńskimi kortami. Dość powiedzieć, że jej największym sukcesem w tym turnieju był awans do czwartej rundy w 2021 roku. Jeszcze gorzej było przed dwunastoma miesiącami, gdy najlepsza tenisistka na świecie pożegnała się z zawodami już na etapie 1/16 finału. Lepsza okazała się wówczas Alize Cornet z Francji, którą trudno uznać za wybitną specjalistkę od gry na trawie. Świątek przez ostatni rok wykonała jednak duży postęp i wydaje się, że w trwającej edycji Wimbledonu stać ją na dokonanie czegoś wielkiego. 22-latka bardzo solidnie zaprezentowała się podczas zawodów rozgrywanych w niemieckim Bad Homburg, który stanowił swego rodzaju próbę generalną przed trzecim w tym roku turniejem Wielkiego Szlema. Polka na niemieckiej ziemi doszła do półfinału, po czym zmuszona była wycofać się z powodu urazu. Ten na szczęście nie okazał się zbyt poważny, ledwie kilka dni później warszawianka zameldowała się bowiem w Londynie, gdzie na Korcie Głównym łatwo ograła w pierwszej rundzie Chinkę Lin Zhu (6:1, 6:3). W kolejnych dniach Igę czekają następne wyzwania, ale wydaje się, że ten rok – przynajmniej w kontekście Wimbledonu – może być dla niej przełomowy.

