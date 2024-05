Iga Świątek zagra o trzeci tytuł w Rzymie! Polka znów ograła Coco Gauff!

i Autor: AP Iga Świątek zagra o tytuł w Rzymie! Polka znów ograła Coco Gauff!

WTA Rzym 2024

Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Rzymie! Polka w półfinale pokonała 6:4, 6:3 Coco Gauff. W pierwszym secie musiała odrabiać straty po świetnym początku Amerykanki. Potem przejęła kontrolę, ale pojedynek liderki rankingu z numerem 3 kobiecego tenisa do końca stał na wysokim poziomie. Świątek i Gauff grały ze sobą już 11. raz, a bilans tej rywalizacji to teraz 10-1 dla Igi Polki, która pokonała tenisistkę z USA we wszystkich trzech starciach rozgrywanych na mączce. Nie straciła w tych meczach ani jednego seta.