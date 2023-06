Iga Świątek zamelduje się w ćwierćfinale? Teoretycznie łatwiejsza przeprawa Polki

Wielka rywalka Igi Świątek nie ma zamiaru odpuścić! Jelena Rybakina pokazała to, na co wszyscy jej fani czekali

Kursy TOTALbet: Iga Świątek – Jil Belen Teichmann

Iga Świątek nigdy nie ukrywała, że zdecydowanie lepiej niż na trawie czuje się na kortach ziemnych. Pokazują to też zresztą osiągane przez nią wyniki – we French Open triumfowała już trzykrotnie, podczas gdy jej najlepszym rezultatem podczas Wimbledonu pozostaje awans do czwartej rundy. Polscy kibice żywią jednak nadzieję, że w tym roku będzie inaczej, a Iga dopisze do swojego tenisowego CV kolejny triumf w turnieju rangi wielkoszlemowej. Swego rodzaju próbę generalną przed zbliżającym się Wimbledonem stanowi turniej w Bad Homburg, gdzie 22-latkę z Raszyna czekał naprawdę trudny początek. W 1/16 finału jej rywalką była doświadczona Niemka Tatjana Maria, która jednak lubuje się w grze na trawie. Było to widać zwłaszcza w pierwszej partii, przegranej przez naszą zawodniczkę 5:7. Świątek – jak na najlepszą tenisistkę na świecie przystało – opanowała jednak sytuację na korcie, w kolejnych dwóch setach wrzuciła piąty bieg i ostatecznie to ona mogła cieszyć się ze zwycięstwa 5:7, 6:2, 6:0. Mecz przeciwko niespełna 36-letniej rywalce z pewnością stanowił dobre przetarcie, a już w środowe popołudnie Igę czeka kolejny pojedynek. Tym razem jej rywalką będzie Szwajcarka Jil Belen Teichmann, a stawką tego meczu będzie awans do ćwierćfinału turnieju w Bad Homburg. Eksperci z TOTALbet nie mają najmniejszych wątpliwości, że w kolejnej rundzie zamelduje się „Maszyna z Raszyna”. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci 1.06 zł. Potencjalny triumf rywalki „wyceniono” z kolei aż na 8.75 zł.

Trudno jednak dziwić się przewidywaniom bukmachera, najbliższa rywalka Igi Świątek pomimo 25 lat na karku nie ma bowiem na koncie większych sukcesów. Jil Belen Teichmann w rankingu WTA zajmuje obecnie odległe, 129. miejsce. Trzeba jej jednak oddać, że w lipcu ubiegłego roku znajdowała się blisko TOP 20, co z pewnością można uznać za spory sukces. O ile jednak Tatjana Maria – także zajmująca w rankingu dość odległą lokatę – była specjalistką od gry na trawie, o tyle o Szwajcarce nie możemy powiedzieć tego samego. Dość powiedzieć, że urodzonej w hiszpańskiej Barcelonie zawodniczce podczas wielkoszlemowego Wimbledonu nigdy nie udało się przebrnąć pierwszej rundy. Jej największym osiągnięciem podczas wszystkich turniejów Wielkiego Szlema jest natomiast awans do czwartej rundy ubiegłorocznego French Open. Trudno jednak przypuszczać, aby zawodniczka tej klasy była w stanie napytać biedy najlepszej obecnie tenisistce świata. Tym bardziej, że Teichmann ma już w nogach trudny, ponad dwugodzinny mecz. W pierwszej rundzie 25-latka mierzyła się z Amerykanką Claire Liu, a pojedynek ten rozstrzygnął się w trzech długich setach. Ostatecznie to Szwajcarka wygrała 3:6, 6:3, 6:4, a niewątpliwą nagrodą za to zwycięstwo będzie możliwość zmierzenia swoich sił z liderką rankingu. W opinii TOTALbet 25-latka nie ma jednak większych szans na pokonanie Igi Świątek, a jej ewentualny triumf trzeba byłoby rozpatrywać w kontekście ogromnej sensacji.

