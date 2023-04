Iga Świątek zarobiła na światowych kortach prawdziwą fortunę. Błyskawicznie stała się milionerką

Do występu w Rolandzie Garrosie w 2020 roku Iga Świątek nie była znana szerszej publiczności. 19-letnia wówczas zawodniczka zajmowała i tak dość wysokie, 54. miejsce, ale raczej trudno było powiedzieć, że większość fanów tenisa w ogóle kojarzy, kim jest. Oczywiście, po zwycięstwie we francuskim turnieju wielkoszlemowym wszystko się zmieniło, a kolejne sukcesy wyniosły ją na sam szczyt, na którym znajduje się do dzisiaj. Wszystko wskazuje na to, że przed Igą Świątek jeszcze wiele triumfów, ale już teraz zarobiła ona na korcie ogromne pieniądze.

Iga Świątek najpierw rozbiła bank, a później było tylko lepiej

Grę w cyklu WTA Iga Świątek rozpoczęła od sezonu 2019, w którym nie notowała spektakularnych sukcesów, ale nieźle radziła sobie w poszczególnych turniejach. Rok całkiem nieźle poradziła sobie już na samym początku w Australian Open, docierając do 4. rundy. Niezłe występy od samego początku pozwoliły jej podnieść z kortu pokaźne sumy – już wówczas zarobiła ok. 1,1 mln dolarów! Wygrana w Roland Garros solidnie tę kwotę pomnożyła, bowiem za wygranie tego turnieju Iga Świątek zarobiła niemal 1,8 mln dolarów!

Rok 2021 był swego rodzaju rokiem przejściowym – Iga Świątek wygrała „tylko” turnieje w Adelajdzie i Rzymie, a zarobiła ok 1,7 mln dolarów, czyli tyle, ile rok wcześniej za sam Roland Garros. Najlepsze jednak dopiero miało nadejść, bowiem 2022 należał już w pełni do Igi Świątek – 8 wygranych turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe i łącznie za tamten sezon nasza zawodniczka zgarnęła 9,9 mln dolarów!

Początek 2023 roku nie jest tak spektakularny, jak poprzedniego, ale Świątek spokojnie utrzymuje pozycję liderki rankingu WTA, dołożyła do kolekcji wygraną w turnieju w Dosze, a z kortów podniosła kolejne 1,3 mln dolarów. To oznacza, że łącznie w swojej karierze Iga Świątek zarobiła 16 mln 93 tys. dolarów (po obecnym kursie – 68,9 mln złotych!). Pamiętajmy, że wszystkie podane tutaj kwoty to kwoty brutto, od których zawodnicy muszą jeszcze odprowadzić podatek w danym kraju, natomiast nie są to ich jedyne źródła dochodu, bowiem pokaźne sumy sportowcy zarabiają również dzięki swoim sponsorom.