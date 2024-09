i Autor: AP Iga Świątek znów nie zagra w finałach BJK Cup? Nie ma jej w składzie reprezentacji Polski!

Polska bez Igi

Iga Świątek wywalczyła wraz z koleżankami z reprezentacji Polski awans do finałów Bille Jean King Cup (Malaga, 13-20 listopada), ale wygląda na to, że znów w nich nie zagra. Kapitan naszego zespoły Dawid Celt podał skład na ten turniej i nie ma w nim mistrzyni Roland Garros. Liderką polskiej drużyny ma być Magdalena Fręch, która właśnie zanotowała życiowy sukces, wygrywając turniej WTA w Guadalajarze i awansując na 32. miejsce w rankingu. Teoretycznie Iga Świątek może jeszcze wskoczyć do składy reprezentacji Polski, ale szanse na to są bardzo małe.