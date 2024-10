Jan Tomaszewski grzmi w temacie Igi Świątek! Wyłożył kawę na ławę. "Za dużo gra"

To był bardzo szalony początek dnia z Igą Świątek w roli głównej. Najlepsza tenisistka świata za pomocą mediów społecznościowych przekazała szokujące wieści, a dokładnie mowa o zakończeniu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, o czym przekazała w specjalnym oświadczeniu dla wszystkich kibiców. - Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne 4 Wielkie Szlemy. Nie byłoby tego oczywiście bez całego zespołu, także mojego trenera przygotowania fizycznego i fizjoterapeuty Macieja Ryszczuka oraz psycholog Darii Abramowicz. Trenerze, dziękuję i życzę Trenerowi jak najlepiej. Wiem, że chce Trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych 3 latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje tak jak Trener. Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę, daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami zza granicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze. Dam znać, gdy podejmę decyzję - można przeczytać.

Jan Tomaszewski całym sercem za Igą Świątek! Zaznaczył, co jest niepokojące

W programie "Futbologia" gościem był niezastąpiony Jan Tomaszewski, który oprócz ostatnich zmagań polskich zespołów w pucharach oraz zbliżającego się zgrupowania podopiecznych Michała Probierza wypowiedział się na temat zakończenia współpracy Igi Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. - Ja jestem całym sobą za Igą, dlaczego? Ona na ten moment nie jest dziewczynką do odbijania piłki tylko damą światowego tenisa. Ona poznała ten świat swoje rywalki, otoczenie. Niejednokrotnie mówiliśmy, że Iga za dużo gra. Musi stopniować swoją grę, bo nie jest automatem. Skoro ona doszła poprzez doświadczenie, grę, ponieważ ona gra na korcie, a nie trener. Moim zdaniem ma rację, bo jej nie chodzi o pieniądze, czy sławę tylko jej chodzi o jedną rzecz, żeby ustabilizować tę sławę przez 10 lat - powiedział wprost Tomaszewski.