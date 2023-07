Jan Tomaszewski grzmiał w tej sprawie! Mocne słowa na temat ukraińskiej wstążki Świątek, ważny apel

Iga Świątek podczas Wimbledonu nie zdołała spełnić swoich marzeń związanych ze zwycięstwem w tym prestiżowym turnieju. 22-latka aktualnie przebywa w stolicy Polski, gdzie wystartowała w imprezie WTA w Warszawie. Raszynianka idzie jak burza, co mogą potwierdzić wyniki, jakie notuje liderka światowego rankingu. W pierwszym spotkaniu Świątek zwyciężyła z Niginą Abduraimovą, zawodniczka z Uzbekistanu nie zamierzała łatwo się poddać i próbowała przeciwstawić się Polce. Ostatecznie to 22-latka triumfowała. W kolejnym starciu pokonała Amerykankę Claire Liu, a w piątek miała zmierzyć się z Lindą Noskovą, jednak pojedynek został przełożony przez panujące w Warszawie warunki atmosferyczne.

Tomaszewski z ważnym apelem do kibiców! Wypowiedział się o wstążce na czapce Świątek, mocne słowa

Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedział się na temat osób, które negatywnie wypowiadają się o wstążce w barwach Ukrainy na czapce Świątek. - Uważam, że jest to niesprawiedliwa krytyka, to znaczy ma wystąpić w hełmie od Niemców w ramach dozbrojenia Ukrainców? Nie! Po prostu popieramy w tym momencie Ukrainę i jesteśmy przeciwko wojnie, inaczej nie mówmy tutaj o wojnie ukraińsko-rosyjskiej. To jest ludobójstwo, co powtarzam od roku. Jestem cały za Igą, żeby była sobą, jeśli chodzi o tę wstążkę ukraińską i, że wspiera ten kraj. Powtarzam to są zbrodniarze wojenni, dlatego w pełni popieram zachowanie Igi. To, że ona jest przez rok czasu liderką światowego rankingu to fenomenalna sprawa - podsumował Tomaszewski.

