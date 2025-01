Katastrofalne wieści przed pierwszym meczem Igi Świątek w Australian Open! Aż trudno w to uwierzyć

Australian Open: Co z meczem Mai Chwalińskiej? Debiut Polki storpedowany, kiedy mecz z Niemeier?

Tylko zobacz, co Sabalenka zrobiła na korcie tuż po meczu I rundy. Aż się sama zawstydziła [WIDEO]

Katastrofalne wieści przed pierwszym meczem Igi Świątek w AO

W poniedziałek odbędą się kolejne pojedynki 1. rundy turnieju singlowego kobiet i mężczyzn. Dla polskich kibiców szczególnie interesujące będą cztery spotkania z udziałem reprezentantek Polski, a zwłaszcza pierwszy mecz Igi Świątek w Australian Open 2025.

Trzeba przygotować się na całą noc tenisowych emocji, bowiem już o godzinie 1:00 rozpoczną się zmagania Magdy Linette (38. WTA), która zmierzy się z Japonką Moyuką Uchijimą (63. WTA).

ZOBACZ: Kamil Majchrzak po koszmarze dyskwalifikacji znów gra w Australian Open i nie kryje wzruszenia [WYWIAD]

Około 3:00 w grze pojawi się Magdalena Fręch (23. WTA), która o awans do 2. rundy powalczy z Rosjanką Poliną Kudiermietową (57. WTA). Następnie, około 3:30 (na pewno nie przed godz. 3:30), na korcie powinna pojawić się Iga Świątek (2. WTA). Pięciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakovą (46. WTA). Jej mecz jest drugim zaplanowanym na John Cain Arena, dopiero trzecim co do ważności korcie w Melbourne Park. Kanały linearne Eurosportu, czyli Eurosport 1 i Eurosport 2, skupiają się tylko na transmisjach z dwóch głównych kortów. Mecz Świątek nie będzie więc dostępny w telewizji i zostanie pokazany tylko na platformach: MAX i Player.

Najpóźniej, bo około 5:30, swoje zmagania rozpocznie Maja Chwalińska. Jej mecz z Niemką Jule Niemeier (93. WTA) został przeniesiony z niedzieli (z powodu opadów deszczu) i odbędzie się jako trzeci na korcie numer 14. Spotkanie Chwalińskiej będzie można obejrzeć od godziny 6:00 na Eurosporcie 1.

Iga Świątek zaczyna walkę w Australian Open Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.