Kiedy finał Alcaraz - Miedwiediew O której godzinie finał Indian Wells ATP GODZINA finału dzisiaj 19.03.2023

Carlos Alcaraz i Daniił Miedwiediew już dzisiaj zagrają w finale Indian Wells. Młody Hiszpan w 1/2 finału ograł 7:6(4), 6:3. Rosjanin Miedwiediew pokonał 7:5, 7:6(4) Amerykanina Francesa Tiafoe. Finał Indian Wells Alcaraz - Miedwiediew zapowiada się bardzo ciekawie. To ich drugi pojedynek. W pierwszym Miedwiediew ograł Alcaraza 6:4, 6:1, 6:2 w Wimbledonie 2021.

Kiedy finał Indian Wells Alcaraz - Miedwiediew O której godzinie finał Indian Wells mężczyzn ATP

Carlos Alcaraz to mistrz US Open. Rewelacyjny Hiszpan w finale nowojorskiego Szlema pokonał 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3 Norwega Caspera Ruuda. Wygrał 2,6 mln dolarów i został nowym liderem rankingu ATP. Ale potem jego karierę zahamowała kontuzja. Teraz odbudował formę. - Naprawdę chcę grać przeciwko najlepszym tenisistom na świecie. Zawsze powtarzam, że jeśli chcesz być najlepszy, musisz pokonać najlepszych i powiedziałbym, że Daniil jest teraz najlepszym graczem. Ma niesamowitą serię zwycięstwo - powiedział Alcaraz przed finałowym meczem z Miedwiediewiem. - Dla mnie to będzie naprawdę trudne wyzwanie, ale jestem na to naprawdę przygotowany. W finale dam z siebie wszystko - dodał Hiszpan.

Alcaraz - Miedwiediew O której godzinie finał Indian Wells ATP Kiedy finał Miedwiediew - Alcaraz

Daniił Miedwiediew przed turniejem w Indian Wells triumfował w Rotterdamie, Katarze i Dubaju. Jego seria zwycięstw jest imponująca. Nazywany "Ośmiornicą" wysoki i długonogi Rosjanin był już liderem rankingu ATP, podobnie jak Carlos Alcaraz. W 2021 roku wygrał US Open, pokonując w finale samego Novaka Djokovicia. Prezentuje nieco dziwny styl gry, wykonując dziwne zamachy przy swoich uderzeniach. Nie przeszkadza mu to odnosić sukcesów. W rankingu zajmuje 6. miejsce.

O której finał Miedwiediew - Alcaraz KIEDY finał Indian Wells 2023 ATP Alcaraz - Miedwiediew GODZINA finału

Mecz Carlos Alcaraz - Daniił Miedwiediew w finale turnieju ATP 1000 w Indian Wells zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek 19-20 marca 2023. Początek finału Alcaraz - Miedwiediew o godzinie 24 polskiego czasu. Transmisja TV z finału Indian Wells ATP Alcaraz - Miedwiediew na antenie Polsatu Sport.