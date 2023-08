Kiedy gra Hurkacz ATP Cincinnati DRABINKA Hurkacz - Kokkinakis O której godzinie gra Hurkacz pierwszy mecz

Kuriozalna wpadka w meczu Igi Świątek. To był kluczowy moment, czegoś takiego nie widuje się często

Hubert Hurkacz poznał pierwszego rywala w turnieju ATP w Cincinnati, a będzie nim Australijczyk Thanasi Kokkinakis, który awansował do głównej drabinki w kwalifikacjach. Polak powalczy w Cincy zaraz po występie w Toronto, gdzie odpadł w 3. rundzie po kapitalnym i szalonym meczu z Carlosem Alcarazem, hiszpańskim liderem rankingu ATP.

Hubert Hurkacz do występu w Cincinnati przystępuje na 20. miejscu w rankingu ATP. Tak nisko nie był od mama 2021 r. Wrocławianin w Toronto bronił bardzo dużo punktów za ubiegłoroczny finał w Montrealu. Dlatego po porażce z Carlosem Alcarazem stało się jasne, że czeka go kolejny spadek. Rok temu Hurkacz odpadł w Cincinnati odpadł już po pierwszym meczu. Zaczynał wtedy od 2. rundy uległ 6:7, 7:6, 2:6 Amerykaninowi Johnowi Isnerowi.

Hubert Hurkacz i Thanasi Kokkinakis grali ze sobą dwa razy. Ostatni ich mecz był niezwykle zacięty i dramatyczny. Polak pokonał Australijczyka 6:7(10), 7:6(7), 7:6(6) w Miami Open 2023. Wcześniej zmierzyli się bardzo dawno temu, w 2018 r. w kwalifikacjach do małego turnieju w Atlancie. Wygrał wtedy Kokkinakis 6:2, 7:6. Turniej w Cincinnati to ostatni występ Hurkacza przed wielkoszlemowym US Open (28 sierpnia).

Mecz Hubert Hurkacz - Thanasi Kokkinakis w 1. rundzie turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany we wtorek 15 sierpnia 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Kokkinakis. Transmisje TV z turnieju ATP w Cincinnati na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu. Poniżej DRABINKA ATP Cincinnati 2023

ATP Cincinnati main singles draw (via TNNSLive app) pic.twitter.com/wXyeYDJXBi— Michal Samulski (@MichalSamulski) August 11, 2023