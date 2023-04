KIEDY gra Iga Świątek Stuttgart O której gra Iga Świątek - Qinwen Zheng O której godzinie mecz w Stuttgarcie 20.04.2023

Iga Świątek pierwszy mecz w Stuttgarcie zagra dopiero w czwartek 20 kwietnia, ale zanotowała już w niemieckiej imprezie pierwsze zwycięstwo. Polka wzięła udział w zawodach, w których tenisistki pokonywały tor przeszkód, prowadząc sportowe porsche taycan warte ok. 850 tys. złotych - nagrodę dla zwyciężczyni turnieju. Bardzo zmobilizowana Iga Świątek miała najlepszy czas. Jak będzie na korcie?

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Stuttgarcie, zgarniając inny model porsche, którym jeździ już po ulicach Warszawy. To doświadczenie z pewnością jej pomogło. - Twój czas Iga to 1 minuta i 16 sekund! Jesteś najlepsza! - ogłosił prowadzący zawody, kiedy Polka na mecie wyskoczyła z auta i zatrzymała zegar. - Naprawdę?! Cieszę się! Czyli już coś w tym tygodniu wygrałam! - żartowała liderka rankingu. Iga Świątek w czwartek zagra pierwszy mecz po ponad miesiącu przerwy, a jej rywalką będzie utalentowana i groźna 20-letnia Chinka Qinwen Zheng (nr 25). - Czuję się dobrze. Nie jestem już kontuzjowana, i to jest dla mnie najważniejsze - powiedziała Iga. - Myślę, że dobrze wykorzystałam czas spędzony w Warszawie, trochę też odpoczęłam, nie myśląc o tenisie. To pierwszy turniej na mączce, więc na pewno chciałabym dobrze zagrać, ale wiem też, że mogę być nieco zardzewiała, bo gdy wracasz po kontuzji, zawsze tak jest. Myślę, że jestem gotowa, ale zobaczymy co wydarzy się na korcie. Gdy byłam młodsza, zawsze szybko wracałem do dobrej formy po wyleczeniu kontuzji - dodała Świątek.

Iga Świątek ostatni mecz rozegrała 18 marca - przegrała w półfinale Indian Wells z Jeleną Rybakiną. Potem Polka wycofała się z Miami Open, skupiając się na bolesnej kontuzji żeber. Teraz wraca do rywalizacji w cyklu WTA. W Stuttgarcie rozegra pierwszy w tym roku turniej na mączce. Przed naszą gwiazdą trudne zadanie, bo w drabince aż roi się od znakomitych tenisistek. Już Chinka Qinwen Zheng (nr 25) może okazać się bardzo groźną rywalką. Iga Świątek grała z nią dwa razy, oba pojedynki wygrała, ale były to zacięte i trzysetowe boje. Po raz pierwszy panie walczyły w Roland Garros. Polka w całym turnieju straciła wtedy jednego seta - właśnie z Zheng (6:7, 6:0, 6:2), która w trakcie spotkania doznała kontuzji. Iga i mierząca 178 cm Qinwen potem zagrały w San Diego. Nasza gwiazda wygrała 6:4, 4:6, 6:1. Liderka rankingu zdradziła, że nie oglądała pierwszego mecz Zheng w Stuttgarcie (6:4, 6:4 w Alycią Parks). - Z pewnością poprzednie mecze, które rozegrałyśmy, były dość trudne, a gra przeciwko niej to wyzwanie. Dlatego nie przyjmę niczego za pewnik - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek rok temu wygrała ten niemiecki turniej, zgarniając ok. 440 tys. złotych premii i kluczyki do luksusowego porsche wartego ok. 700 tys. zł. Jeździła nim po korcie już w czasie ceremonii dekoracji. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze bardziej wypasiona fura. Niemcy właśnie pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 840 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 2,8 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h. Ostatnio Iga poruszała się po ulicach Warszawy czarnym porsche panamera, o czym informował "Super Express". Teraz ma okazję przesiąść się do jeszcze lepszego auta z niemieckiego koncernu.

Iga Świątek w Stuttgarcie broni tytułu i 470 punktów. I nie ukrywa, że bardzo chciałaby znów wygrać ten turniej. - No jasne! - stwierdziła ze śmiechem Iga. - Myślę, że każda z nas chce wygrać. Ale dla mnie nie ma znaczenia, co wydarzyło się w zeszłym roku, ponieważ to zupełnie inna historia. Na pewno ten tutaj jest wyjątkowy, bo mam naprawdę miłe wspomnienia z zeszłego roku. Nie mam więc dużych oczekiwań, ale na pewno chcę grać jak najlepszy tenis - dodała w swoim stylu Iga Świątek. - Na pewno początek sezonu był ciężki, ale potem mogłam się zresetować i grać coraz lepiej z każdym turniejem. Mam nadzieję, że będę mogła to kontynuować tutaj - powiedziała dwukrotna mistrzyni Roland Garros.

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie rozegra w czwartek 20 kwietnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Zheng w Stuttgarcie. Transmisje TV z turnieju WTA Stuttgart 2023 na antenie Canal+ Sport.

