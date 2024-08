i Autor: Paweł Skraba Kiedy gra Iga Świątek WTA Cincinnati Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz?

WTA Cincinnati

Kiedy gra Iga Świątek WTA Cincinnati Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Cincinnati. Dla liderki rankingu będzie to próba generalna przed US Open. Za nami losowanie i drabinka WTA Cincinnati 2024 jest już znana. Iga Świątek zacznie rywalizację w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Ajla Tomjlanovic lub kwalifikantka. To pierwszy występ Polki po igrzyskach w Paryżu, w których wywalczyła brązowy medal. Sprawdź, kiedy gra Iga Świątek w Cincinnati.