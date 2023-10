i Autor: AP Kiedy gra Linette WTA Pekin Linette - Brady O której godzinie gra Linette kolejny mecz 2. runda

Magda Linette jest już w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie po zwycięstwie 5:7, 6:1, 6:2 nad Wiktorią Azarenką, byłą liderką rankingu. Kolejna rywalka Polki to Amerykanka Jennifer Brady. Linette ma zatem okazję do rewanżu za niedawną porażkę z tą tenisistką z USA w nowojorskim US Open. Jest już plan gier i znamy godzinę meczu Linette - Brady. Tenisistka z Poznania po słabszy okresie ostatnio wyraźnie nabrała wiatru w żagle. W Kantonie doszła aż do finału. Sprawdź, kiedy gra Linette kolejny mecz 2 runda WTA Pekin Linette - Brady O której gra Linette.