Kiedy gra Magdalena Fręch 4. runda Australian Open Magda Fręch - Coco Gauff O której godzinie gra Fręch kolejny mecz

Magdalena Fręch jest już w 4. rundzie Australian Open, a jej kolejna rywalka to Coco Gauff. To będzie pierwszy mecz Polki z Amerykanką. Faworytką będzie oczywiście mistrzyni US Open, która zajmuje 4. miejsce w rankingu WTA. Mecz Magdalena Fręch - Coco Gauff w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w niedzielę 21 stycznia. Poniżej więcej informacji.

Magdalena Fręch - Coco Gauff Kiedy mecz? O której godzinie gra Magda Fręch w 4. rundzie Australian Open

Magdaleny Fręch awansowała do 4. rundy Australian Open po zwycięstwie 4:6, 7:5, 6:4 nad Anastazją Zacharową. Przed tym meczem była faworytką bukmacherów. - Trzęsłam się już na śniadaniu - przyznała w wywiadzie na gorąco po zwycięstwie. - Targały mną emocje. Po raz pierwszy grałam o czwartą rundę, więc oczywiście myślałam o tym przed meczem. Od rana byłam bardzo zdenerwowana - dodała tenisistka z Łodzi.

Magdalena Fręch występ w Australian Open 2024 rozpoczęła na 69. miejscu w rankingu WTA. Do tej pory najwyżej była na 63. pozycji i już wiadomo, że pobije swój rekord. Według symulacji WTA ranking live tenisistka z Łodzi jest teraz na 49. miejscu, ale to jeszcze może się zmienić, bo kilka zawodniczek niżej notowanych jest wciąż w drabince Australian Open i mogą Polkę wyprzedzić. Jeżeli Magda Fręch nie wskoczy do Top-50 (powinno jej się udać), to będzie bardzo blisko. I już na pewno wyprzedzi Magdę Linette, która po porażce w 1. rundzie AO straci dużo punktów i zaliczy duży spadek, w okolice 54. pozycji.

Kiedy gra Magdalena Fręch z Coco Gauff 4. runda Australian Open

Mecz Magdalena Fręch - Coco Gauff w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w niedzielę 21 stycznia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Fręch - Gauff. Transmisje TV z Australian Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

