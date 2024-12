Jest decyzja w sprawie Igi Świątek! Nie będzie odwołania, ale to jeszcze nie koniec!

Iga Świątek walczy w United Cup. Za reprezentacją Polski ciężki mecz z Norwegią, wygrany 2-1 po dramatycznym spotkaniu miksta. Najpierw Iga Świątek rozgromiła 6:1, 6:0 Malene Helgo. Potem niestety Hubert Hurkacz uległ znakomitemu Casperowi Ruudowi 5:7, 3:6. Wszystko rozstrzygnęło się w mikście, w którym Hurkacz ustąpił miejsca Janowi Zielińśkiemu. Polacy długo byli bezradni, ale uniknęli przykrej porażki. Wygrali w mikście 6:3, 0:6, 10-8.

Przed Polakami mecz z Czechami, którzy też pokonali 2-1 Norwegów. Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Muchovą, która - kiedy jest zdrowa - prezentuje bardzo wysoki poziom. Huberta Hurkacza czeka pojedynek z Tomasem Machacem. United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Zagra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 10 mln dolarów.

Rok temu Iga Świątek i Hubert Hurkacz byli dosłownie o włos od wygrania tego turnieju. W dramatycznym finale zmierzyli się z Niemcami. Iga Świątek rozbiła (6:3, 6:0) Andżelikę Kerber, a Hubi Hurkacz miał dwie piłki meczowe w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Przy jednej z nich po zagraniu Niemca piłka zawadziła o boczną linię. Zverev odrobił straty, pokonał Hurkacza (6:7, 7:6, 6:4), a potem Polacy ulegli Niemcom w mikście (4:6, 7:5, 4-10).

Mecz Polska - Czechy w United Cup w nocy z wtorku na środę (31 grudnia/1 stycznia). Początek o godzinie 0:30 polskiego czasu. Najpierw zagra Hurkacz, potem Świątek. Transmisja TV na Polsacie Sport 1.

H. Hurkacz - T. Machac

I. Świątek - K. Muchova

mecz miksta

