i Autor: AP PHOTO Magdalena Fręch

co za obrót spraw

Koszmar Magdaleny Fręch! Miała faworytkę na widelcu, krok przed zwycięstwem wszystko się posypało

Magdalena Fręch przyzwoicie radziła sobie do tej pory na angielskich turniejach poprzedzających Wimbledon. Zarówno w Nottingham jak i Birmingham (obie imprezy rangi WTA 250) Polka docierała do ćwierćfinału. Naprawdę niewiele zabrakło, aby w Birmingham Fręch weszła do półfinału i to pokonując zdecydowaną faworytkę, Jelenę Ostapenko. Niestety, w pewnym momencie jej gra kompletnie się posypała.