i Autor: AP Linette - Brady TV Transmisja NA ŻYWO WTA Pekin Gdzie oglądać mecz Linette - Brady STREAM ONLINE LIVE 2.10.2023 Magda Linette w TV dzisiaj

WTA Pekin

Linette - Brady TV Transmisja NA ŻYWO WTA Pekin Gdzie oglądać mecz Linette - Brady STREAM ONLINE LIVE 2.10.2023 Magda Linette w TV dzisiaj

ch 9:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Linette - Brady Transmisja TV WTA Pekin Gdzie obejrzeć mecz Linette - Brady STREAM ONLINE LIVE 2.10.2023 Magda Linette już dzisiaj zagra z Amerykanką Jennifer Brady w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka ma zatem okazję do rewanżu za niedawną porażkę z tą tenisistką z USA w nowojorskim US Open. Linette po słabszym okresie ostatnio wyraźnie nabrała wiatru w żagle. W Kantonie doszła aż do finału. Jeżeli dziś wygra, w kolejnej rundzie będzie mogła zagrać z Igą Świątek. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Linette - Brady LIVE STREAM ONLINE WTA Pekin Na którym programie Linette w TV dzisiaj