Linette - Pliskova O której godzinie gra Linette Ćwierćfinał Australian Open KIEDY gra Linette z Pliskovą 1/4 finału AO 2023

Magda Linette zagra w ćwierćfinale Australian Open! Waleczna Polka znów pokazała wielkie serce do gry po raz pierwszy w karierze zagra w 1/4 finału Szlema. Kolejna rywalka Linette to Czeszka Karolina Pliskova, była liderka rankingu WTA. Tenisistka z Poznania awans do ćwierćfinały wywalczyła po zwycięstwie 7:6(3), 6:4 nad Francuzką Caroline Garcią (nr 4), mistrzynią WTA Finals.

Magda Linette i Karolina Pliskova grały ze sobą już osiem razy, a Czeszka była prawdziwą zmorą Polki. Tenisistka z Poznania przegrała 7 z 8 pojedynków z tą wysoką (185 cm) i potężnie serwującą tenisistką. Ostatnie pięć meczów Linette - Pliskovą zakończyło się zwycięstwami Czeszki, a nasza tenisistka urwała w nich zaledwie jednego seta - w ich ostatnim starciu. Panie zagrały niedawno w I rundzie US Open, a Pliskova ograła wtedy Linette 6:2, 4:6, 7:6(8). Do szczęścia zabrakło wtedy niewiele. Może teraz się uda. Magda Linette jest naprawdę w wybornej formie. - Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Nie wiem, co się stało. Naprawdę brak mi słów - mówi zdyszana i wzruszona Linette po ostatniej piłce meczu z Garcią.

Karolina Pliskova, rywalka Magdy Linette w ćwierćfinale Australian Open, to była liderka rankingu WTA. Największy atut długonogiej Czeszki to potężny serwis. To regularna rekordzistka liczby asów serwisowych w sezonie. Imponuje zawsze wysokim procentem trafianego pierwszego podania. Bardzo mocno returnuje, uderza mocno i płasko z głębi kortu. Ale jest mało zwrotna i Linette będzie musiała wykorzystać jej gorszą mobilność. Pliskova awans do ćwierćfinału Australian Open wywalczyła, gromiąc 6:0, 6:4 Chinkę Shuai Zhang. Magda Linette zarobiła już w Australian Open ogromne pieniądze. Czeka ją też rekordowy awans w rankingu WTA. - Nie chcę powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, bo wchodząc na kort miałam świadomość, jak dobrze tutaj gram. Ale Caroline jest tak niesamowitą przeciwniczką, bardzo twardą, szczególnie na dużej scenie. Wiedziałam, że będzie bardzo ciężko. Cieszę się, że zachowałam spokój - powiedziała Magda Linette.

Mecz Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany w środę 25 stycznia 2023 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Linette - Pliskova w 1/4 finału Australian Open. Transmisje TV z Australian Open 2023 na antenie Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra w Playerze.