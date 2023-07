Linette - Strycova TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Linette - Strycova STREAM ONLINE LIVE 6.07.2023 Na jakim programie Linette w TV dzisiaj

Djokovic po raz ósmy, Świątek po raz pierwszy? TOTALbet typuje faworytów do wygrania Wimbledonu

Hurkacz melduje się w 3. rundzie Wimbledonu! Choinski postraszył go tylko w jednym momencie

Magda Linette walczy z Czeszką Barbora Strycovą w 2. rundzie Wimbledonu. Mecz Linette - Strycova miał zostać rozegrany wczoraj, ale kapryśna pogoda zmusiła organizatorów do przełożenia go na dzisiaj.

Linette - Strycova Transmisja TV Wimbledon Magda Linette Gdzie oglądać mecz dzisiaj 6.07.2023

Czeszka Barbora Trycova na trawie zawsze grała doskonale, w 2019 wygrała Wimbledon w deblu, w singlu doszła wtedy do półfinału. - To jest bardzo trudna przeciwniczka, wiem jak wiele potrafi i jaka jest wszechstronna, ale fizycznie jestem chyba trochę mocniejsza - analizowała Magda Linette w rozmowie z Polsatem Sport. Strycova ponad rok temu została mamą. W Londynie towarzyszy jej synek Vincent. - Jestem pod wrażeniem, że te dziewczyny potrafią po porodzie wrócić do takiej dyspozycji fizycznej i że mogą być tak skupione na turnieju, mając małe dziecko ze sobą - dodała Linette.

Linette - Strycova Gdzie oglądać mecz Wimbledon Magda Linette mecz dzisiaj Transmisja TV

Magda Linette i Barbora Strycova miały zagrać wczoraj, ale z powodu ogromnych opóźnień spotkanie przeniesiono na czwartek 6 lipca. Polka awans do 2. rundy Wimbledonu wywalczyła po zwycięstwie 6:3, 6:2 nad Szwajcarką Jil Teichmann. Linette i Strycova zagrają ze sobą po raz pierwszy. Czeszka zaczęła walkę w Wimbledonie od zwycięstwa 6:1, 7:5 nad Belgijką Maryną Zanevską. Doświadczona Strycova ma 37 lat. Niedawno wznowiła karierę po urodzeniu dziecka. Większe sukcesy niż w singlu odnosiła w deblu, m.in. w parze z Su Wei-Hsieh. To była liderka rankingu deblistek.

Linette - Strycova STREAM ONLINE LIVE Wimbledon Transmisja ONLINE 6.07.2023

Magda Linette przed Wimbledonem miała problemy z kontuzją mięśnia uda. Po porażce 3:6, 0:6 z Chinką Lin Zhu w Birmingham wycofała się z turnieju w Eastbourne. W rozmowie z Polsatem Sport Magda Linette uspokajała, że sytuacja jest już pod kontrolą. - W ostatnim czasie miałam dużo problemów zdrowotnych, ale jest dużo lepiej, z czego się bardzo cieszę. Nie mam za dużych oczekiwań i mam nadzieję, że uda mi się zagrać tutaj parę meczów - powiedziała Linette. - Ostatnie dni już mogłam normalnie trenować i biegać, co mnie cieszy i uspokaja. Jestem pozytywnie nastawiona i spokojniejsza - dodała Magda, która w Wimbledonie jest rozstawiona, więc w pierwszych trzech rundach nie może wpaść na wyżej notowane rywalki. A potencjalna rywalka w 4. rundzie to Iga Świątek. - Nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Skupiam się tylko na najbliższych meczu - komentuje Magda Linette.

Magda Linette mecz Transmisja TV Wimbledon Gdzie oglądać mecz Linette NA ŻYWO

Mecz Magda Linette - Barbora Strocova w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w czwartek 6 lipca. Początek meczu Linette - Strycova ok. godziny 16 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 12 po meczu kobiet Noskova - Galfi i meczu mężczyzn O'Connell - Medjedovic kończonemu od stanu 7:5, 6:4 w setach). Transmisja TV z z meczu Linette - Strycova na Polsacie Sport oraz online w usłudze Polsat BOX GO.