Magda Linette przegrywa z Coco Gauff! Miazga w pierwszym secie, później walka się wyrównała

Magda Linette – Coco Gauff 0:1 (0:6, 4:6)

Magda Linette - Coco Gauff Witamy w relacji na żywo z ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan, w którym Magda Linette zmierzy się z Coco Gauff! Start meczu zaplanowano na godzinę 5:00 polskiego czasu, bądźcie z nami! 0:1 Gem Gauff, przełamanie. Niestety, już w pierwszym gemie serwisowym Magda Linette została przełamana, zbyt dużo błędów i niecelności, Polka wygrała tylko punkt przy swoim podaniu... Teraz dobry początek Polki. Gauff myli się i teraz to Linette prowadzi już 30:15. Świetny return Linette po prostej i już 40:15! Dwa break-pointy. Niestety, dwa potężne serwisy od Amerykanki i Linette popełnia dwa błędy. 40:40. 0:2 Gem Gauff. Niestety, Polka miała jeszcze przewagę i trzeciego break-pointa, ale nie zdołała ich wykorzystać. W kluczowych momentach Gauff uruchamiała potężny serwis, na który Linette nie potrafiła czasami nawet celnie odpowiedzieć returnem, tak wygrała dwa ostatnie punkty. Wyraźnie nie działa pierwsze podanie Magdy, co Gauff skrzętnie wykorzystuje i przejmuje inicjatywę, 40:40. Aut ze strony Gauff, ale po chwili to samo robi Linette, druga równowaga. Linette w aut, break-point... 0:3 Gem Gauff, przełamanie. Niestety, kolejna piłka wyrzucona na aut przez Linette i drugie przełamanie na konto Amerykanki. Podwójny błąd serwisowy Gauff, 40:30 dla Linette, kolejna szansa, by odrobić część strat. Świetny bekhend Gauff, 40:40. Amerykanka miała przewagę, ale znów popełnia podwójny błąd serwisowy, już czwarty w tym meczu, 40:40. Dwa razy przewagę miała Gauff, ale za każdym razem nie była w stanie domknąć gema. Znów równowaga. Potężny serwis i Linette odbija w siatkę. Przewaga Amerykanki. 0:4 Gem Gauff. Potężny bekhend po prostej i Amerykanka wygrywa czwartego gema z rzędu... Błędy, błędy Linette, 15:40... Gauff chciała zaatakować drugi serwis Magdy, ale przesadziła. Aut, 30:40. 0:5 Gem Gauff, przełamanie. Niestety, Polka zdołała wprowadzić piłkę do gry, starała się przyspieszyć, lecz to skończyło się tylko autem i Polka traci trzecie swoje podanie w tym meczu. Polka zmusza rywalkę do błędu świetnym returnem. 15:30 ze strony serwującej. Szkoda, Linette minimalnie myli się z forhendu po skosie, 40:30, piłka setowa. 0:6 Gem i set Coco Gauff. As serwisowy Coco Gauff i Amerykanka wygrywa pierwszego seta 6:0... Linette poszła do łazienki, przerwa będzie odrobinę dłuższa niż normalnie. Linette wraca, zaraz zaczynamy drugiego seta. Oby nie ostatniego! Grają, znów jako pierwsza serwuje Linette! Linette miała już 30:0, ale dwa auty i jest już 30:30... Brakuje pierwszego serwisu Magdzie Linette... ale też precyzji w wymianach, trzeci aut z rzędu, 30:40... Uf! bekhend po crossie trafia w samą linię, 40:40. Gauff świetnie mija Linette idącą do siatki, przewaga Amerykanki. Ale tym razem wycieczka w środek kortu przyniosła skutek, druga równowaga. 0:6, 1:0 Gem Linette. Nie było łatwo, ale udało się! Magda Linette wygrywa pierwszego gema w tym meczu. Świetny lob Magdy Linette! 30:30. 0:6, 1:1 Gem Gauff. Duże problemy miała Linette z returnem, dwa punkty bezpośrednio po serwisie i Amerykanka wygrywa pierwszego gema w tym secie. Świetna piłka po prostej Linette, trafia w samą linię, 40:15. Ale później winner od Gauff i aut ze strony Polki... 40:40. 0:6, 2:1 Gem Linette. Mimo problemów Linette zdołała wygrać dwa kolejne punkty i domknąć gema! Polka wyraźnie zachowuje więcej zimnej krwi przy swoim podaniu niż w pierwszym secie i wytrzymuje napór Amerykanki, która, mimo wygrania pierwszego seta 6:0, popełnia stosunkowo sporo błędów. Podwójny błąd serwisowy Gauff i już 30:0 dla Linette. Szybko broni się Gauff, Linette próbowała zagrać agresywniej, ale trafia w aut. 30:30. Znów aut Polki... szkoda. 0:6, 2:2 Gem Gauff. Potężny bekhend po skosie Coco Gauff i wygrywa podanie. Amerykanka od 0:30 nie oddała w tym gemie już punktu. Długa wymiana, ale Magda wytrzymała i wyczekała błąd rywalki! Gauff w siatkę i jest 40:15. 0:6, 3:2 Gem Linette. Gauff wymusza błąd na Magdzie, która trafia w siatkę, jednak później świetny serwis Polki i return 20-latki ląduję na aucie! 0:6, 3:3 Gem Gauff. Jeden z najlepszych gemów Amerykanki w tym meczu. Potężne serwisy, as, świetny winner i wygrana podania do zera. Świetnie Gauff mija Polkę w walce przy siatce. Za wysoko zagrała Linette i dała czas Amerykance na dobiegnięcie do piłki. 0:30... Dobry return po drugim podaniu Linette, 40:15 dla Gauff. 0:6, 3:4 Gem Gauff, przełamanie. Wyraźnie przyspieszyła Amerykanka. Kolejny świetny return, Polka teraz jeszcze odebrała, ale zaraz dostała potężnego smecza od 20-latki, która wygrała 8 z 9 ostatnich punktów... Linette w aut. 30:0 dla Gauff. Świetny smecz Amerykanki, 40:15. 0:6, 3:5 Gem Gauff. Linette wyrzuca w aut, a tym samym Amerykanka potwierdza przełamanie i jest bliska wygrania meczu. Polka popełnia duży błąd i trafia daleko za linią końcową. 15:30. Kolejny aut, tym razem po skosie. 15:40 dwie piłki meczowe dla Gauff! Jeszcze broni się Polka, Gauff zagrywa w siatkę. Świetny serwis Magdy i return Amerykanki ląduje w siatce! 40:40. Ajjj, teraz Linette chciała przyspieszyć i nie przebija piłki. Trzecia piłka meczowa. Świetna akcja przy siatce i trzecia piłka meczowa obroniona! Świetny serwis, a później forhend w otwartą część kortu, przewaga Polki. 0:6, 4:5 Gem Linette. Jeszcze broni się Polka! Obroniła trzy piłki meczowe rywalki przy swoim podaniu. Teraz będzie musiała jednak przełamać Gauff, jeśli chce jeszcze utrzymać się w tym meczu, a to jej się w tym spotkaniu jeszcze nie udało, choć miała łącznie cztery szanse. Świetny lob Linette! 0:15. Podwójny błąd serwisowy Gauff, 15:30. Jeszcze broni się Amerykanka, 30:30. Kolejny podwójny błąd! 30:40! AJJJ! Linette miała piłkę na rakiecie, ale forhend po prostej nie zmieścił się w korcie! 40:40. I teraz świetna akcja Gauff, przewaga i piłka meczowa Amerykanki... 0:6, 4:6 Gem, set i mecz Coco Gauff! Magda Linette nie trafia w kort i Amerykanka wygrywa swoje podanie i cały mecz! Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na sport.se.pl, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Magda Linette (WTA 45.) nieźle radzi sobie w tym roku na światowych kortach. Dotarła już do finału turnieju WTA 250 w Rouen, wygrała też turniej WTA 250 w Pradze, gdzie w finale pokonała Magdalenę Fręch. Niedawno w turnieju WTA 1000 w Pekinie dotarła do 4. rundy, gdzie uległa Mirrze Andriejewej, jednak wcześniej pokonała finalistkę Rolanda Garrosa i Wimbledonu z tego roku, Jasmine Paolini. Teraz z kolei bardzo dobrze radzi sobie na turnieju WTA 1000 w Wuhan, gdzie znalazła się już w ćwierćfinale! Już w pierwszej rundzie miała niełatwe zadanie, bo trafiła na wyżej notowaną Ludmiłę Samsonową (WTA 23.), ale później Polka niewiele się namęczyła – trafiła na 96. na świecie Łesię Curenko, która poddała mecz jeszcze przed końcem pierwszego seta. W 3. rundzie Linette trafiła na Darię Kasatkinę (WTA 11.), ale jej też nie dała szans, wygrywając wysoko 6:2, 6:3! Nie ma jednak wątpliwości, że starcie z Coco Gauff będzie jeszcze trudniejsze. 20-latka jest jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek w tenisie, wygrała US Open w 2023 roku, a żeby daleko nie szukać, wygrała też turniej WTA 1000 w Pekinie kilka dni temu! Jak wspomnieliśmy, Gauff i Linette spotkały się do tej pory tylko raz – w 1. rundzie US Open w 2021 roku i wówczas lepsza po trzech setach walki okazała się, ledwie 17-letnia, Amerykanka.