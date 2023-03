Magda Linette w półfinale Miami Open w deblu! Ile zarobiła Linette w Miami Open PREMIE Nagrody pieniężne w deblu

Magda Linette odpadła już z Miami Open w singlu po przykrej porażce 1:6, 5:7 z Amerykanką Jessicą Pegulą. Za to Polka świetnie radzi sobie w deblu. Linette i jej amerykańska partnerka Bernarda Pera są już w półfinale. W 1/4 finału ograły 6:3, 7:6(5) rumuńsko-ukraińską parę Begu/Kalinina. Linette i Pera często ze sobą grają i odnosiły razem już sukcesy. Amerykanka ma chorwackie korzenie, pochodzi z Zadaru. A Polka świetnie mówi w tym języku, bo spędzała w Chorwacji dużo czasu i miała chorwackiego partnera. W półfinale rywalkami Linette i Pery będą Kanadyjka Fernandez i Amerykanka Townsend.

Magda Linette i Bernarda Pera za awans do półfinału Miami Open zarobiły już dużo pieniędzy. Premia za 1/2 finału w deblu to 123 550 dolarów (do podziału). Finalistki zgarną 231 660 dol., a zwyciężczynie - 436 730 dolarów. Linette i Pera w półfinale Miami Open powalczą w piątek 31 marca.

Miami Open PREMIE w singlu Ile zarobiła Magda Linette w Miami w singlu?