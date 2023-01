Magda Linette CHŁOPAK Czy Magda Linette ma chłopaka? Tenisistka wyjawiła prawdę!

Magda Linette nie przestaje zadziwiać. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze zagrała w półfinale Australian Open. Awans wywalczyła po zwycięstwie 6:3, 7:5 nad Czeszką Karoliną Pliskovą, byłą liderką rankingu WTA. Linette zarobiła już w Melbourne bardzo dużo pieniędzy i punktów, dzięki którym awansowała rankingu WTA na najwyższe w karierze 22. miejsce. - Nigdy tego nie zapomnę. Przełamałam kolejne bariery. To wspomnienie zostanie ze mną już do końca życia - mówiła wzruszona Magda Linette po awansie do półfinału.

Czy Magda Linette ma chłopaka? Tenisistka z Poznania ponad 2 lata temu na stronie WTA potwierdziła, że od 2018 roku tworzyła szczęśliwy związek z Izo Zuniciem. Chorwacki trener pracował z Linette od wielu lat. Ostatnio jednak z Magdą na turnieje jeździ Mark Gellard, współpracownik Zunicia. - Praca, którą wykonałam wcześniej z Izu, była absolutnie kluczowa - podkreśla Magda Linette w rozmowie z serwisem WTA. Z Chorwatem Polka pracowała od 2013 roku. - Dzięki niemu awansowałam z 290. na 55. miejsce, co kosztowało go dużo pracy i poświęceń. Nie wiem czy bez niego udałoby mi się osiągnąć to, co osiągnęłam - dodała Linette.

Magda Linette zdradziła, że rozstała się z chłopakiem

Magda Linette tworzyła związek z Izo Zuniciem, ale po powrocie z Melbourne do Polski tenisistka zdradziła właśnie, że rozstała się z Chorwatem. Potwierdziła to w rozmowie z Moniką Olejnik w programie "Kropka nad i". Kiedy ostatnio poznanianka leczyła kontuzję kolana, przestali być parą. Ich związek nie wytrzymał zatem próby czasu, a Linette ostatnio dużo mówiła o tym, że ma za sobą ważne zmiany w życiu prywatnym. Z pewnością tę zmianę również miała na myśli...

Jak zaczęła się miłość Magdy Linette i Izo Zunicia? - Kiedy to się zaczęło, powiedzieliśmy sobie, że jeżeli chcemy być parą, nie ma mowy, żeby wciąż był moim trenerem - wspominała Polka. - Od razu wiedzieliśmy, że musimy to rozdzielić. Izu za bardzo zależało na naszej relacji poza kortem, nie chciał żeby przez tenis to mogło się popsuć. Miał odwagę, żeby się wycofać i pozwolić Markowi przejąć stery. Teraz mam spokój i poza kortem jestem bardzo szczęśliwa. Izo wspiera mnie w każdej sytuacji. Mogę skupić się na wskazówkach Marka i tenisie.

- Wszystko zaczęło się ok. roku 2017 - mówił Izo Zunić w programie "Dzień Dobry TVN". - To jest cienka linia, kiedy dbasz o osobę i ta osoba również dba o ciebie. Możesz jej powiedzieć wszystko, ale to problem. Ta linia między trenerem a zawodniczką znika. Uświadomiliśmy sobie, że nie można połączyć uczucia z trenowaniem i nadszedł czas, żeby ona miała nowego trenera, a my związek - dodał.

