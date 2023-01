Magda Linette z ogromny awansem! Na to Polka może liczyć po Australian Open, wielki skok

Ojciec Novaka Djokovicia okrył się hańbą! Po tym co zrobił, aż ręce opadają do ziemi. Wstyd to mało powiedziane

Magda Linette świetnie zaprezentowała się podczas tegorocznego Australian Open. Po odpadnięciu z turnieju Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza, ostatnia w walce o najwyższe cele została Magda Linette. 30-latka na swojej drodze pokonała Mayar Sherif, Anett Kontaveit, Jekatierine Aleksandrową, Caroline Garcie oraz Karolinę Pliskovą. Niestety polska tenisistka nie była w stanie przeciwstawić się w półfinałowym starciu piątej rakiecie świata - Arynie Sabalence. Białorusinka toczyła wyrównany bój z Linette, co doprowadziło do tie-breaka, gdzie 24-latka zaprezentowała popis swoich umiejętności i ostatecznie wygrała 7:1. W drugimi secie już Polka nie była w stanie nawiązać walki, przegrywając 6:2, co pozwoliło na radość Sabalenki z powodu awansu do finału.

Ogromny awans w rankingu Magdy Linette! Świetna forma Polki na Australian Open

Sabalenka zaraz po meczu wypowiedziała się na temat Linette, tym samym doceniając dyspozycję Polki. - Nie zaczęłam najlepiej tego meczu i dopiero na początku tie-breaka złapałam wreszcie swój rytm. Zaczęłam sobie ufać, wchodzić na piłkę. To była świetna gra z mojej strony w tamtym momencie. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że dziś uderzałam w zwolnionym tempie, ale dziękuję, muszę mieć dobre geny. Jestem superszczęśliwa. Cieszę się, że udało mi się wygrać, bo Magda jest nieprawdopodobną zawodniczką, grała świetny tenis - podsumowała Białorusinka.

Linette pomimo braku awansu do finału może być szczęśliwa ze swojego występu na Australian Open. Polka przed turniejem zajmowała 45. miejsce, natomiast po awansie do półfinału przeskoczy w rankingu WTA o 23 pozycję. Oznacz to, że 30-latka od poniedziałku będzie 22. rakietą świata.

