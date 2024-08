i Autor: AP Photo Magdalena Fręch

WTA Monterrey

Magdalena Fręch nie zagra w półfinale turnieju WTA w Monterrey. Sił wystarczyło jej na jednego seta

Magdalena Fręch (WTA 45.) przegrała w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Monterrey z Emmą Navarro (WTA 13.) 7:6 (3), 0:6, 2:6. Rozstawiona z "2" Amerykanka po przegranym pierwszym secie okazała się dużo lepsza od grającej w Meksyku z "9" Polki i awansowała do półfinału. Dla Fręch był to ostatni mecz przed US Open, w którym zagra już w poniedziałek.