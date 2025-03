Martina Navratilova komentuje wybuchy złości Igi Świątek! Wskazała przyczyny, tego brakuje Polce

Martina Navratilova znana jest z tego, że często ostro krytykuje zachowanie tenisowych gwiazd. 18-krotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema (w singlu) już kilka razy ostro komentowała choćby wypowiedzi Igi Świątek. Teraz odniosła się do ostatnich wybuchów złości polskiej gwiazdy, która w czasie przegranego (6:7, 6:1, 3:6) meczu z Mirrą Andriejewą w półfinale Indian Wells odbiła mocno piłkę, którą podał jej chłopiec. W wydanym oświadczeniu Iga Świątek wyjaśniła swoje zachowanie.

Martina Navratilova o Idze Świątek. Legenda komentuje zachowanie Polki

"Prawdą jest, że dałam upust emocjom w sposób, z którego nie jestem dumna. Moim celem nie było jednak wycelowanie piłki w nikogo, a upust frustracji poprzez odbicie piłki w ziemię. Od razu przeprosiłam ball boya, złapaliśmy kontakt wzrokowy i obydwoje skinęliśmy do siebie głowami, gdy przeprosiłam za to, że wydarzyło się to blisko niego" - zdradziła Iga Świątek. "Wiele razy widziałam innych zawodników uderzających piłką w ziemię z frustracji i nie spodziewałam się takich drastycznych ocen. Zazwyczaj hamuję takie impulsy, więc pół żartem pół serio mogę powiedzieć, że nie mam w tym doświadczenia, i że w złości źle tą piłką przycelowałam".

To kolejny w ostatnim czasie wybuch złości Igi Świątek, która w Dausze rzuciła rakietą o kort, a po porażce w Dubaju nie podała ręki trenerowi. Teraz zachowanie Polki skomentowała Martina Navratilova.

Pokazywała chwile frustracji i część z nich skierowała na swój zespół. Chociaż nie jest jasne, co zostało powiedziane, będzie musiała lepiej radzić sobie z tymi emocjami w momentach, kiedy jest wysoko pobudzona – tak Martina Navratilova skomentowała zachowanie Igi Świątek w serwisie Tennisuptodate.com. - Wydaje się, że ma problemy z pewnością siebie, co może prowadzić do frustracji, gdy sprawy nie idą po jej myśli. Nadal nadal gar dobrze, ale kluczowe będzie utrzymanie pozytywnego nastawienia. Nie zapominajmy, że w ostatnich kilku latach zdobyła najwięcej tytułów i wygrała też ten turniej - dodała Navratilova.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Miami Open 2025?

Iga Światek występ w Miami Open zacznie od 2. rundy i pierwszy mecz zagra w piątek 21 marca. Jej rywalką będzie Caroline Garcia lub Ana Bondar. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

