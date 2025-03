Mateusz Borek wmieszał się w dyskusję o Darii Abramowicz. Bez ogródek ją ocenił

Mateusz Borek mocno o Darii Abramowicz i jej wyróżnieniu

Dyskusje na temat tego, czy Daria Abramowicz ma pozytywny, czy negatywny wpływ na pracę sztabu Igi Świątek, pojawiają się co pewien czas, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że dzieje się to coraz częściej. Część ekspertów zastanawia się, czy rola psycholożki Igi Świątek nie jest zbyt duża, inni natomiast starając się bronić Darii Abramowicz, podkreślając, że nie w zasadzie konkretnych dowodów na to, by jej wpływ był w jakiś sposób negatywny. Warto zauważyć jednak, że choć Daria Abramowicz głównie współpracuje z Igą Świątek – jest niemal zawsze obecna na jej meczach – to nie jest ona jej jedyną podopieczną, a współpracowała ona m.in. z Aleksandrą Mirosław czy Ewą Pajor, innymi gwiazdami światowego formatu w swoich dyscyplinach. Mimo to Mateusz Borek, dziennikarz Kanału Sportowego, jest zaskoczony jej pozycją w rankingu stworzonym przez portal sportmarketing.pl.

Portal sportmarketing.pl stworzył ranking "TOP 50 Wpływowych Kobiet w Polskim Biznesie Sportowym", w którym Darię Abramowicz uplasował na 9. miejscu. – Pozostaje jednym z największych autorytetów w dziedzinie psychologii sportowej i przygotowania mentalnego wśród sportowców. Jej skuteczność działań w 2024 roku potwierdziły wyniki jej podopiecznych – napisano w uzasadnieniu. Z tym nie zgadza się jednak Mateusz Borek. – Co ma Daria Abramowicz z wpływem na polski sport? No pracuje z Igą Świątek i co dalej? Jak możesz dzisiaj porównać Kasię Kieli (szefowa Warner Bros. Discovery w Polsce - przyp. red.), która zarządza wielkim koncernem medialnym, albo Edytę Sadowską, która jest szefową wielkiego kanału telewizyjnego (Canal+ - przyp. red.) i odpowiedzialna jest za wielomilionowe zakupy z dziewczyną, która jest fajnym psychologiem i pomaga polskiej tenisistce? – zastanawia się dziennikarz Kanału Sportowego, choć warto zauważyć, że spłycanie roli Abramowicz do bycia „fajnym psychologiem” nie oddaje jej wielkich starań w pracy nad powiększaniem świadomości ważności zdrowia psychicznego w sporcie.

Mateusz Borek postanowił też porównać Abramowicz do innych osób z branży. – Jeśli jest Daria Abramowicz w dziesiątce, to dlaczego nie ma Darii Albers, która pomaga wielu zawodnikom, która takiego Klimalę wyprowadziła ze stanu depresji do strzelania goli, która pracuje z zawodnikami UFC, pięściarzami. Jaka jest różnica? Zasięgi? – zastanawiał się popularny dziennikarz i komentator sportowy. Odniósł się on także do głośnych słów Jerzego Janowicza na temat pracy Darii Abramowicz w sztabie Igi Świątek. Przypomnijmy, że były tenisista nazwał Abramowicz „raczej przyjaciółką niż panią psycholog” Igi Świątek. – Jurek ma swoje zdanie i ma prawo mówić, co mu się podoba. Wyjścia są dwa z tej wypowiedzi Jurka. Albo Jurek się myli, albo Jurek wie więcej niż my – ocenił Borek.

