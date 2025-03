Indian Wells Open (inna nazwa: BNP Paribas Open) to pierwsze wydarzenie męskiego cyklu ATP Masters 1000, ale jednocześnie już trzeci turniej z tej serii w kobiecym kalendarzu WTA 2025 roku. W tegoroczny turniej zainwestowano duże pieniądze, w każdym razie na pewno zauważą to tenisiści i tenisistki, którzy zostaną zwycięzcami. Ogólny budżet premiowy imprezy w Indian Wells wynosi ponad 19 mln, co jest kwotą wyższą od ubiegłorocznej o blisko 8 procent. Na nagrody przeznaczono 9,7 mln dolarów zarówno w imprezie pań jak i panów, bo są one tutaj takie same dla obu płci.

Ubiegłoroczni triumfatorzy w Indian Wells, Carlos Alcaraz i Iga Światek, otrzymali czek na kwotę 1 100 000 USD i 1000 punktów, natomiast finaliści Daniił Miedwiediew i Maria Sakkari zainkasowali po 585 000 USD.

Wyższe premie za wygraną w Indian Wells

W 2025 roku wzrasta wysokość premii za wygraną. Tegoroczni zwycięzcy otrzymają po 1 201 125 dol (4,63 mln złotych) – a to o 9% więcej niż w 2024 roku. Co ciekawe natomiast, ci, którzy przegrają w pierwszej rundzie, zarobią mniej niż w zeszłym roku, ponieważ wrócą do domu z 25 375 dol – w porównaniu z 30 050 dol. dwanaście miesięcy temu.

Przypomnijmy, że Iga Świątek rok temu wygrała turniej Indian Wells, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. W tej edycji zacznie od meczu II rundy przeciwko Francuzce Caroline Garcii. To spotkanie zostanie rozegrane w piątek 7 marca, najpewniej ok. godz. 22–23 polskiego czasu. Jeżeli Świątek przebrnie II rundę Indian Wells, to w kolejnej może trafić na Ons Jabeur. Potencjalna rywalka w IV rundzie to Karolina Muchova. Indian Wells jest częścią tzw. Sunshine Double wraz z turniejem Miami Open, w którym oczywiście też obejrzymy Igę.

Indian Wells 2025 WTA/ATP 1000 [PREMIE]