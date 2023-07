Mąż Agnieszki Radwańskiej nie patyczkował się mówiąc o Idze Świątek. Ostre podsumowanie, wytknął jeden szczegół

Przed rozpoczęciem londyńskiego turnieju można było się zastanawiać, jak tym razem Iga Świątek poradzi sobie na trawie, bo przed rokiem ta nawierzchnia wybitnie jej nie sprzyjała. Potwierdziło się jednak, że liderka rankingu WTA wciąż się uczy i robi duże postępy. Udowodniła to na Wimbledonie 2023, gdzie w pierwszych rundach bez problemów radziła sobie z rywalkami i można było uwierzyć, że jest w stanie zrobić coś wielkiego.

Mąż Radwańskiej dosadnie o Świątek. Ten szczegół go niepokoi

W ćwierćfinale wróciły jednak demony przeszłości i w rywalizacji z Eliną Switoliną pojawiło się w grze Polki zbyt wiele niewymuszonych błędów, które zdecydowały o wyniku spotkania. Świątek musiała przełknąć gorzką pigułkę porażki i pożegnać się z Wimbledonem. Przegraną reprezentantki Polski w rozmowie z Polskim Radiem skomentował Dawid Celt. - Jestem zaskoczony przebiegiem tego meczu. Uważam, że końcówka pierwszego seta naznaczyła to spotkanie. Do 5:3, 30-0 Iga w dużej mierze kontrolowała to spotkanie, fajnie taktycznie pracowała na korcie. W pewnym momencie coś się zacięło - zauważył trener tenisa.

- Widać, że Iga na trawie ma różne okresy. Całościowo zrobiła jednak krok do przodu. Z tym, co posiada, na trawie też jest zawodniczką bardzo groźną. Zastanawia mnie tylko to, że czasami tak niewiele trzeba, by Iga się posypała - powiedział mąż Agnieszki Radwańskiej.