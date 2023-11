Mąż Agnieszki Radwańskiej ze stanowczym apelem. Celt zareagował na aferę. Okrutne komentarze pod adresem Radwańskiej

O tym, że Iga Świątek nie weźmie udziału w turnieju Billie Jean King Cup wiadomo było na długo przed rozpoczęciem zawodów. Powód takiej decyzji był prosty. Terminy turnieju rozgrywanego w Hiszpanii i WTA Finals, na którym występowała reprezentanta Polski, były zbyt blisko siebie i sztab Świątek zadecydował, że zawodniczka nie weźmie udziału w Billie Jean King Cup. Nie wszystkim ekspertom i kibicom się to spodobało, ale raczej obyło się bez większej dyskusji na ten temat. Ta rozpętała się dopiero teraz.

A stało się to za sprawą słów Agnieszki Radwańskiej. - To indywidualna kwestia i decyzja samej Igi. To byłaby ogromna pomoc. Mogłaby nawet nie wystąpić, wspierając dziewczyny, czy też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych - powiedziała była tenisistka w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Po tych słowach kibice Świątek zaczęli licznie atakować Radwańską, a negatywne komentarze przerodziły się w hejt.

Głos w sprawie zabrał teraz mąż Agnieszki Radwańskiej, Dawid Celt. Kapitan reprezentacji Polski wystosował apel w mediach społecznościowych. - Dla Agnieszki Radwańskiej gra w reprezentacji była czymś oczywistym. Tutaj nikt nikomu nie zazdrości, ani nikogo nie atakuje, a tym bardziej nie wywiera presji. To są decyzje Igi Świątek. Wszyscy Świątek szanujemy i podziwiamy. Nie szukajmy sensacji. Zalecam troszkę więcej spokoju - napisał Celt w mediach społecznościowych.