Najpiękniejsza tenisistka świata pozbyła się ubrań. Długo nie ochłoniecie po zobaczeniu jej ciała. To szok, że można tak wyglądać

Paula Badosa przez wiele lat była uważana za wielką nadzieję kobiecego tenisa w Hiszpanii. 26-latka w pewnym momencie nawiązywała walkę z najlepszymi zawodniczkami na świecie i wydawało się, że już niebawem zdoła sięgnąć po najważniejsze tytułu w tenisie. Dotychczas udało się trzy turnieje WTA, a najważniejszym triumfem było to w Indian Wells w 2021 roku, kiedy to w finale amerykańskich zawodów pokonała Wiktorię Azarenkę. Niestety kariera Badosy wyhamowała za sprawą kontuzji.

Hiszpanka zniknęła z kortów na długie miesiące i powoli stara się odbudować swoją formę. Na pewno jej powrót do zawodów byłby sporym wydarzeniem, bo rywalizacja w czołówce kobiecego tenisa jedynie by wzrosła. Na razie jednak Badosa postanowiła wybrać się na wakacje ze swoim ukochanym. 26-latka na co dzień spotyka się ze Stefanosem Tsitsipasem, gwiazdą męskiej części tenisowego świata.

Para opublikowała w sieci fotografie z wakacji, które zachwyciły ich fanów. Wspólne zdjęcie tenisistów w mig zdobyło ponad sto tysięcy polubień. Ponadto uwagę może zwrócić sylwetka Badosy, która jest wręcz rewelacyjna. Widać, że problemy zdrowotne uniemożliwiające jej powrót na kort zupełnie nie przełożyły się na problemy z formą fizyczną.