Stefanos Tsitsipas i Paula Badosa razem na wakacjach! Kwitnie romans tenisowych gwiazd! [ZDJĘCIA]

Stefanos Tsitsipas i Paula Badosa są razem i wygląda na to, że nie jest to przelotny romans. Grek i Hiszpanka tworzą parę już ponad pół roku. Teraz Tsitsipas i Badosa razem spędzają wakacje. "Na ziemi nie ma nieba, ale można znaleźć jego kawałki" - napisała Hiszpanka, publikując na Instagramie romantyczne zdjęcia z długowłosym ateńczykiem. To kolejni gorący romans tenisowych gwiazd. Piękna Badosa przez kilka lat tworzyła związek z modelem Juanem Betancourtem, ale plotkarskie media donosiły, że się rozstali. Na potwierdzenie w internecie pojawiały się kolejne tajemnicze zdjęcia Badosy z Tsitsipasem. Lecząca kontuzje Paula oglądała również kolejne mecz Stefanosa, kibicując mu w czasie turniejów i siedząc blisko jego ojca i trenera.

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas - gorący romans tenisowych gwiazd

Stefanos Tsitsipas i Paula Badosa są parą i chętnie dzielą się z kibicami romantycznym zdjęciami i filmami. Niedawno spędzali razem czas w Duabju. Na krótkim filmie Badosa najpierw układała włosy Tsitsipasowi, a potem zaczęła go obejmować i całować. Teraz Grek i Hiszpanka spędzają razem urlop.

Paula Badosa to była wiceliderka rankingu WTA, ale ostatnio obniżyła loty. Na dodatek prześladują ją kontuzje. Stefanos Tsitsipas to od kilku lat jeden z najlepszych tenisistów na świecie, obecnie nr 6 ATP. Jego występ na koniec sezonu w ATP Finals skończył się skandalem, gdy Grek mimo kontuzji próbował grać w kolejnym meczu, pozbawiając szans Huberta Hurkacza. Skreczował po kilku gemach, a potem przepraszał.