Magda Linette zrzuciła ubrania i rozgrzała fanów zdjęciami z wakacji! "Było słodko"

Magda Linette też z chęcią odpoczęłaby dłużej po ciężkim i wyczerpującym sezonie. Kalendarz WTA jest jednak napięty, a tenisistka z Poznania musi już rozpocząć przygotowana do nowego sezonu. "Było krótko i słodko. Baterie naładowane!" - napisała Magda Linette, publikując na Instagramie zdjęcia z urlopu. Na jednym z nich pije mleko kokosowe, spędzając czas na plaży.

Przed Magdą Linette bardzo ważne występy. Już na początku sezonu bronić będzie aż 780 punktów, które dostała, dochodząc aż do półfinału Australian Open. W tym roku poznanianka nie zagra w barwach reprezentacji Polski w United Cup w Australii. To w związku ze zmianą formuły rozgrywek. W każdym meczu będzie tylko jeden singiel kobiet (rok temu były dwa), więc występ Linette u boku Igi Świątek i Huberta Hurkacza nie miałby większego sensu. Zamiast tego 31-latka powalczy w turnieju WTA.

Poprzedni sezon Magda Linette zakończyła nieudanym występem w barwach reprezentacji Polski w finałach BJK Cup. Nasze tenisistki już po pierwszym meczu i porażce 0-3 z Kanadą straciły szanse na awans. "Jako sportsmenka zawsze jestem gotowa reprezentować Polskę. Czuję, że to mój obowiązek, że jestem częścią czegoś większego, że to ważne, że to olbrzymi zaszczyt! Choć czasami oznacza to dłuższą rozłąkę z rodziną, przyjaciółmi czy brak tak potrzebnej przerwy na regenerację, to wiem, że moje wysiłki i determinacja pomagają budować dobre imię Polski na całym świecie" - napisała Magda Linette 11 listopada, w Święto Niepodległości Polski.

