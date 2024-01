Smutny Hurkacz: „Nie wiem ile to będzie we mnie siedziało”. Hubi nie kryje rozczarowania po porażce z Rosjaninem

Pierwszy w karierze ćwierćfinał 26-letniego wrocławianina na kortach Melbourne Park pełen był emocji i zwrotów akcji. Rozstawiony z numerem dziewiątym Polak może się czuć zawiedziony, bo długimi fragmentami to on był stroną dominującą, gra toczyła się na jego warunkach, a w całym spotkaniu zdobył osiem punktów więcej niż trzeci na świecie, dokładnie rok starszy od niego rywal.

Hurkacz: To była kwestia paru punktów

– Czuję rozczarowanie, nie wiem ile to będzie we mnie siedziało, bo to naprawdę była kwestia paru punktów w kilku momentach. To była wyrównana bitwa – przyznał Hurkacz na konferencji prasowej. – Zagrałem tu kilka dobrych meczów. W Australii gra mi się przyjemnie i chciałbym zajść jeszcze dalej. Dałem dziś z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Czas wrócić do pracy – dodał.

Z Miedwiediewem Polak zmierzył się po raz szósty i doznał trzeciej porażki. W 2021 roku był górą po pięciosetowym boju w 1/8 finału Wimbledonu. Jeszcze w tym samym sezonie dwukrotnie zwyciężył Rosjanin: w ćwierćfinale w Toronto oraz w fazie grupowej ATP Finals. Kolejne dwa spotkania miały miejsce w 2022 roku i oba wygrał podopieczny Craiga Boyntona – najpierw w ćwierćfinale w Miami, a potem w finale w Halle, gdzie Miedwiediew występował jako lider światowego rankingu.

– Widzę wiele pozytywów, nastąpił postęp w kilku aspektach mojej gry, ale wciąż są pewne rzeczy do poprawy. Jestem jednak na dobrej drodze – ocenił Hurkacz.

Ćwierćfinał to najlepszy wynik w Australian Open Hurkacza. Dzięki temu w najbliższym notowaniu światowego rankingu zamelduje się na najwyższym w karierze ósmym miejscu. Zapracował też na premię w wysokości 600 tys. dolarów australijskich, czyli prawie 1,6 mln złotych.

– Jestem coraz bardziej doświadczony i cały czas trenuję. Wierzę w ten proces. Coraz lepiej rozumiem siebie, umiem wykorzystywać swoje atuty. Oczywiście chciałbym wygrać kilka turniejów i jeszcze lepiej grać w Wielkim Szlemie – podkreślił Polak.

