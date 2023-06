i Autor: Instagram Maria Szarapowa

Bawi się w najlepsze

Niesmak z Marią Szarapową pozostanie. Rosja prowadzi wojnę, a ona błyszczy wyuzdanym dekoltem

Jacek Garncarz 22:50

Maria Szarapowa to ikona światowego tenisa i tego stwierdzenia raczej nikt nie będzie negował. Choć złoty okres Rosjanki przypadał przed ładnymi kilkoma laty, to wciąż cieszy się ona niesłabnącą popularnością. Mimo, że na jej ojczyznę nakładane są kolejne sankcje, to ona sama nie wydaje się cierpieć z tego powodu. Dość swobodnie porusza się po świecie, a ostatnio błyszczała i świetnie się bawiła w Monako.