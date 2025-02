Niespodziewane informacje o Idze Świątek w trakcie turnieju w Dosze. Ogromna kwota na WOŚP, niesamowite wieści

Iga Świątek zrobi to co przed laty Karolina Woźniacka?! Polka uspokaja, stawia sprawę jasno

Iga Świątek na początku 2025 roku rywalizowała na kortach w Melbourne. Na prestiżowym turnieju Australian Open Polka nie zdołała w półfinale pokonać Amerykanki Madison Keys, która ostatecznie triumfowała w całym cyklu, wygrywając w finale z Aryną Sabalenką.

10 lutego rozpoczęła się rywalizacja w ramach zawodów WTA Doha. Świątek oraz Sabalenka do walki wkroczyły od drugiej rundy. Wiceliderka światowego rankingu w pierwszym spotkaniu pokonała Marię Sakkari w dwóch setach (6:3; 6:2). Natomiast Białorusinka mecz o 1/8 finału rozegra 11 lutego.

Polka o ćwierćfinał powalczy ze zwyciężczynią spotkania Linda Noskova - Julia Putincewa.

Tak zakończyła się licytacja zestawu Świątek na WOŚP. Zawrotna kwota

Świątek mocno zachęciła swoich fanów do licytacji zestawu, który przekazała na WOŚP. W mediach społecznościowych powstał z tej okazji specjalny post. - W tym roku wspólnie z LEGO Polska przygotowaliśmy wyjątkowy zestaw. Moja rakieta z sezonu 2024, którą grałam wiele meczów (nawet widać na niej niebieskie ślady) z autografem oraz unikalny obraz z klocków LEGO upamiętniający wygraną w Roland Garros. Obraz składa się z aż 13 815 klocków w 43 kolorach – uwielbiam go. Pomagajmy, do końca świata i jeden dzień dłużej - napisała tenisistka.

Aukcja została zakończona, a ostateczna kwota to 72 250 złotych. Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku wiceliderka światowego rankingu na aukcję oddała suknię z ceremonii losowania w Cancun, a licytacja zakończyła się na 68 tysięcy złotych. Zawrotna kwota padła dwa lata temu za podwójne zaproszenie na mecz Polki w pierwszej rundzie Roland Garros wraz ze spotkaniem. Wówczas była to suma 300 tysięcy i 300 złotych.