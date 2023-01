Novak Djoković i jego żona mieli problemy? Doniesienia o kryzysie w małżeństwie Serba

Novak Djokovic wrócił do Australii rok po niesławnej deportacji i już dzisiaj zagra w finale Australian Open. Serb ma szansę wygrać już po raz dziesiąty Szlema w Melbourne i zrównać się z Rafaelem Nadalem pod względem liczby wielkoszlemowych triumfów (22). Jednak jego żona Jelena pozostaje nieobecna w boksie gracza. Gwiazdorowi towarzyszą rodzice, po raz pierwszy od 15 lat. A ojciec Serba zdążył już wywołać skandal, bratając się z kibicami wystrojonymi w prorosyjskie hasła. Jednak żona 35-latka Jelena oraz ich dzieci Stefan i Tara byli jak dotąd nieobecni na trybunach. Dlatego znów pojawiły się plotki o problemach w małżeństwie Serba.

Novak Djoković i jego żona Jelena mięli problemy?

O rzekomych problemach małżeńskich Novaka Djokovicia rozpisywała się już niedawno brytyjska prasa. W czasie Wimbledonu "Małżeństwo Novaka Djokovicia jest pod obserwacją po tym jak Jeleny zabrakło na Wimbledonie, mimo że była w Londynie" - pisał angielski "The Sun". Tenisista z Belgradu wyjaśniał, że jego piękna małżonka po prostu została w ich londyńskim domu, żeby zająć się dziećmi. Mimo to "The Sun" donosił, że gwiazdor z tenisowego kortu i jego małżonka mają problemy małżeńskie. - Jelena zawsze była dla Novaka prawdziwą opoką, ale pojawiły się plotki, że mogą mieć problemy. Nie była na żadnym meczu w czasie Wimbledonu, a to o czymś świadczy, bo przecież wcześniej zawsze przeżywali razem jego sukcesy - wypowiadała się w tekście osoba cytowana jako anonimowe źródło.

Novak Djoković ŻONA Jelena ZDJĘCIA

Novak Djoković dzisiaj po godzinie 9.30 polskiego czasu powalczy o 10. w karierze tytuł mistrza Australian Open. Stawką będą ogromne pieniądze (prawie 9 mln złotych) oraz pozycja numer 1 w rankingu ATP. Djoković i Tsitsipas grali ze sobą aż 12 razy. Bilans tej rywalizacji to 10-2 na korzyść Serba, który był górą w ostatnich 9 pojedynkach. Ostatni raz Djoković i Tsitsipas walczyli ze sobą w ATP Finals 2022, na koniec poprzedniego sezonu. Serb wygrał wtedy 6:4, 7:6(4).

Novak Djoković wygrał Australian Open już dziewięć razy. W żadnym innym Szlemie nie notował takich sukcesów. Serbski gwiazdor rozstawiony jest z numerem 4, ale od początku był głównym faworytem do triumfu w Australian Open i mimo problemów z udem potwierdza klasę. Rok temu Djoković został deportowany z Melbourne, a z jego nieobecności skorzystał Rafael Nadal, triumfując w Melbourne. Teraz na drodze Serba do powrotu na tron mistrza Australian Open stoi już tylko Stefanos Tsitsipas. Długowłosy Grek z Aten po raz pierwszy zagra w finale Australian Open. Wciąż czeka na premierowy wielkoszlemowy triumf w karierze.