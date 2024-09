Spis treści

Iga Świątek jest już w 4. rundzie US Open 2024. Polka pokonała Anastazję Pawluczenkową i jest w drugim tygodniu nowojorskiego Szlema. Iga Świątek wygrała US Open w 2022 r., ale rok temu broniąca tytułu Polka odpadła w 4. rundzie po słabym występie i wyraźnej porażce z Jeleną Ostapenko. Teraz może poprawić ten rezultat.

O której gra Iga Świątek dzisiaj w 4. rundzie US Open 2024?

Iga Świątek w 4. rundzie US Open zagra z Ludmiłą Samsonową. Zajmująca 16. miejsce w rankingu WTA Rosjanka pokonała wczoraj 6:1, 6:0 Amerykankę Ashlyn Krueger. Świątek i Samsonowa grały ze sobą do tej pory trzy razy i wszystkie te pojedynki wygrała Polka. Najpierw był bardzo zacięty trzysetowy bój w turnieju WTA w Stuttgarcie w 2022 r. Nasza gwiazda na drodze do zwycięstwa wygrała 6:7, 6:4, 7:5. Kolejne dwa mecze Świątek z Samsonową nie były już tak zacięte. Iga wygrała najpierw 6:1, 6:0 w Dubaju, a potem 6:2, 6:2 w Pekinie, oba spotkania rozegrano w 2023 r. Samsonowa grę opiera na mocnym serwisie i returnie oraz silnych uderzeniach z głębi kortu.

Kiedy Iga Świątek gra w 4. rundzie US Open 2024?

Mecze Igi Świątek w US Open 2024 rozgrywane są na razie co dwa dni. Polka kolejny mecz w 4. rundzie zagra w poniedziałek 2 września. Iga Świątek w Nowym Jork mieszka blisko Central Parku, w kultowym luksusowym hotelu The Plaza. Między meczami chętnie relaksuje się w parku albo w restauracjach, których na Manhattanie oczywiście nie brakuje. Przed meczem z Anastazją Pawluczenkową Iga Świątek spotkała się też z Sereną Williams. - Było naprawdę miło ją zobaczyć, ona ma sobie dużo pozytywnej energii. Fajnie, że pojawiła się tutaj i gawędziła z zawodnikami - powiedziała Iga Świątek, zapytana w czasie konferencji prasowej o spotkanie z Sereną Willliams. - Mimo, że już wcześniej się z nią widziałam o spotykałyśmy się przez 2 lata na tourze, było to dla mnie wielkie przeżycie. Miło, że do mnie podeszła, bo sama nie znalazłabym w sobie odwagi, gdyby było odwrotnie. Jest naprawdę miłą i pozytywną osobą o fajnie, że wciąż śledzi tenis i moją karierę Powiediała, że mi kibicuje, a zawsze miło usłyszeć to od kogoś takiego jak Serena. To mnie zainspirowało i dodało mi pozytywnego kopa - zdradziła kulisy spotkania Iga Świątek.

Świątek - Samsonowa O które godzinie? Kiedy mecz 4. runda US Open

Mecz Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w 4. rundzie US Open 2024 zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku na wtorek 2/3 września. Początek meczu Świątek - Samsonowa o godzinie 1 w nocy polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX i w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej