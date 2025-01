Iga Świątek jest już w 4. rundzie Australian Open. Polka odniosła kolejne zwycięstwo w Melbourne, pokonując Brytyjkę Emme Raducanu. - Nie mam nic do stracenia. Po prostu wyjdę tam i dam z siebie wszystko. Dla mnie mecz z taką rywalką to świetna okazja, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jestem - mówiła przed meczem z Raducanu. W starciu z rozpędzoną Polką nie miała jednak za dużo do powiedzenia. - Iga Świątek jest bardzo silna psychicznie, co pokazywała na korcie, radząc sobie w ekstremalnie trudnych sytuacjach i wygrywając turnieje wielkoszlemowe. Jednak jest też ewidentnie wrażliwą osobą. Widać, że zależy jej na różnych rzeczach, więc ciekawy jestem, czy będzie w stanie zablokować ten cały hałas, ponieważ nie jest to łatwe - analizował w rozmowie z "Super Expressem" Tim Henman, były brytyjski tenisista, obecnie ekspert Eurosportu.

O której gra Iga Świątek w 4. rundzie Australian Open? Kiedy kolejny mecz?

Iga Świątek rywalkę w 4. rundzie Australian Open poznała po meczu Eva Lys - Jaqueline Cristian. Niemka pokonała Rumunkę 4:6, 6:3, 6:3. Eva Lys zajmuje dopiero 128. miejsce w rankingu. Przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji do Australian Open, ale wskoczyła do drabinki jako lucky loserka. W 3. rundzie pokonała 4:6, 6:3, 6:3 Rumunkę Jacqueline Cristian. Iga Świątek grała z Evą Lys raz i pokonała ją 6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie. 23-letnia Niemka gra tenis oparty na bardzo mocnych uderzeniach z głębi kortu. Reprezentuje Niemcy, a korzenie ma ukraińskie. Jej cała rodzina jest z Ukrainy, a w Melbourne gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą grała Iga Świątek.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Australian Open, więc doszła już w Melbourne dalej niż rok temu, gdy odpadła w 3. rundzie po porażce z Czeszką Lindą Noskovą. W niedzielę w 4. rundzie powalczą dwie najgroźniejsze rywalki Polki w boju o końcowy triumf - Aryna Sabalenka i Coco Gauff.

Kiedy gra Iga Świątek z Evą Lys 4. runda Australian Open O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Eva Lys w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałek 20 stycznia 2025. Początek meczu Świątek - Lys o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisje TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie