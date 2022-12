O tym fakcie z życia Igi Świątek mało kto pamięta! Mama liderki WTA niczego nie ukrywała

Iga Świątek osiągnęła w tym sezonie niezliczone sukcesy i tylko potwierdziła, że lada moment może stać się najlepszą polską tenisistką w historii, o ile już nią nie jest. Na jej korzyść, w porównaniu do Agnieszki Radwańskiej, przemawiają solidne argumenty – Świątek jest już trzykrotną mistrzynią wielkoszlemową oraz od kilku miesięcy utrzymuje się na pozycji liderki rankingu. Radwańska tymi osiągnięciami pochwalić się nie może, natomiast utrzymywała się ona w czołówce światowego tenisa przez wiele lat, mając za rywalki takie legendy jak Maria Szarapowa czy Serena i Venus Williams. Przed Igą jeszcze wiele lat kariery, ale już po pierwszym sukcesie, czyli zwycięstwie w Roland Garros, fani zaczęli niezmiernie interesować się przyszłą gwiazdą. A jedną z tajemnic było pochodzenie jej nietypowego imienia.

Imię Igi Świątek nie jest przypadkowe. Mama tenisistki o wszystkim opowiedziała

Imię Iga nie jest zbyt popularne w Polsce i z pewnością jest nietypowe. Oczywiście, jak zwykle bywa, teraz o wiele więcej dziewczynek otrzyma takie imię właśnie ze względu na sukces polskiej tenisistki. Okazało się, że powód, dla którego Iga Świątek otrzymała takie, a nie inne imię, również nie jest typowy, a o wszystkim w rozmowie z „Super Expressem” opowiedziała mama Igi Świątek, Dorota Świątek.

– Nie jest to popularne imię. W czasach, kiedy córki przyszły na świat, najbardziej popularne były Julie, Natalie i Zuzie. Wybór imienia dla córki wiąże się z moimi fantazjami z dzieciństwa. Miałam opiekunkę, z którą uwielbiałam przebywać, bawić się i rozmawiać do tego stopnia, że zabraniałam rodzicom, aby zwracali się do mnie po imieniu i używali w zamian jej imienia. Miała na imię Jadwiga. Rodzice pieszczotliwie zwracali się więc do mnie Jadzia. Ponieważ imię Jadwiga brzmi zbyt poważnie, zdecydowałam się na odłamanie ostatniego członu i w ten sposób Iga została Igą – wyjawiła Dorota Świątek. Co ciekawe, podobną definicję imienia Iga można znaleźć w sieci – że jest to zdrobnienie od imienia Jadwiga, które zostało odrębnym imieniem w czasach współczesnych. Inną ciekawostką jest natomiast fakt, że… Iga ma również drugie imię!