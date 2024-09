Obrazek pokazany przez Igę Świątek mówi więcej niż tysiąc słów. Jej wpis rozniósł się po sieci, prosty przekaz

To z nią może zagrać Iga Świątek w ćwierćfinale US Open. Znają się jak łyse konie, w ostatnim meczu urwała Polce tylko jednego gema

Iga Świątek złamała opór Ludmiły Samsonowej! Świetna Polka w ćwierćfinale US Open!

Iga Świątek w ćwierćfinale US Open! Rosjanka Samsonowa pękła pod naporem Polki!

US Open PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek za ćwierćfinał US Open 2024 Nagrody pieniężne

Iga Świątek - Jessica Pegula Kiedy mecz? O której godzinie ćwierćfinał US Open?

US Open 2024

Przed tegorocznym US Open nie było większych oczekiwań względem Igi Świątek. Zdecydowana część kibiców zdawała sobie sprawę, że liderka rankingu WTA szczyt formy szykowała na igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie wywalczyła brązowy medal. Z tego też względu świetnego występu w Stanach Zjednoczonych nie brano za pewnik. Zwłaszcza, że w turnieju poprzedzającym US Open Świątek nie zaprezentowała się najlepiej. Mistrzyni udowadnia jednak, że nie traktuje zawodów w Nowym Jorku ulgowo i kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa.

Świątek z kolejną wygraną na US Open

Tym razem o sile reprezentantki Polski przekonała się Ludmiła Samsonowa. 25-latka z Rosji tylko w pierwszym secie potrafiła przeciwstawić się Świątek i wygrała cztery gemy. W drugiej partii nie było już tak dobrze, choć zaciętej gry nie brakowało. Samsonowa przegrała ostatecznie 4:6, 1:6 i pożegnała się z US Open, a w ćwierćfinale zameldowała się Polka. W tym reprezentantka biało-czerwonych zmierzy się z Jessicą Pegulą. Jedną z osób, która obserwowała grę Świątek z wysokości trybun był Jason Sudeikis, odtwórca głównej roli w serialu "Ted Lasso", którego fanką jest tenisistka.

Świątek z wymownym obrazkiem

- Fajnie, że mogę zagrać dobry tenis przed takimi osobami. Podczas meczu na korcie jestem jednak skoncentrowana na grze, więc nie zwracam na to uwagi, ale na pewno już po meczu fajnie jest się pocieszyć czymś takim - powiedziała Świątek na konferencji prasowej. I zapewne nieprzypadkowo na profilu na portalu "X" pojawił się obrazek właśnie z serialu wspomnianego powyżej. Tenisistka opublikowała gifa, na którym widnieje napis "believe", a więc "uwierzyć". Wpis polubiło kilka tysięcy użytkowników portalu, a zareagowała na niego nawet Mikaela Shiffrin. "Wierzymy w Ciebie" - napisała mistrzyni narciarstwa alpejskiego.