Odważne słowa Coco Gauff przed meczem z Igą Świątek w półfinale WTA Madryt!

Iga Świątek zszokowana pytaniem dziennikarza. „Jestem zbyt głupia, żeby na to odpowiedzieć”

Nie wiedziała, co zrobić

Iga Świątek może zrobić to pierwszy raz w tym sezonie! I to dopiero w maju. Nie do tego przyzwyczaiła fanów

To się nie zdarzało wcześniej

Iga Świątek i Coco Gauff dzisiaj znów ze sobą zagrają, a tym razem stawką będzie nie tylko awans do finału turnieju WTA w Madrycie. Polka i Amerykanka ścigają się też w rankingu. Jeżeli Gauff pokona Świątek i wygra cały turniej, to wyprzedzi ją i zostanie wiceliderką. Iga Świątek awans do półfinału wywalczyła po szalonym meczu i zwycięstwie 0:6, 6:3, 6:2 nad Madison Keys. Coco Gauff pokonała 7:5, 6:1 Mirrę Andriejewą.

Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Madrycie

Iga Świątek i Coco Gauff w Madrycie zagrają ze sobą już po raz piętnasty. Bilans tej rywalizacji to 11-3 dla Polki, ale Amerykanka wygrała dwa ostatnie spotkania i to wyraźnie. Najpierw pokonała Polkę 6:3, 6:4 w WTA Finals 2024, a potem 6:4, 6:4 w styczniowym United Cup 2025. Na mączce górą była jednak zawsze Iga Świątek - w pięciu pojedynkach na tej nawierzchni nie straciła ani jednego seta.

Iga Świątek – Coco Gauff: Kluczowe statystyki przed meczem w półfinale WTA Madryt! Wcześniej tak nie było

Faworytką przed meczem Iga Świątek - Coco Gauff jest oczywiście Polka, ale Amerykanka zapewnia, że wyjdzie na kort pełna wiary w swoje umiejętności i to, że może pokonać czterokrotną mistrzynię Roland Garros, która w Madrycie broni tytułu. Zapytana o to, co się zmieniło w jej nastawieniu po ostatnich zwycięstwach nad Igą Świątek, Coco Gauff odparła:

Po prostu wierzę już w siebie. Na początku naszej rywalizacji ona była już topową zawodniczką i czułam, że może trochę skreślałam swoje szanse jeszcze przed meczem. Teraz już nie myślę o bilansie naszych meczów. Traktuję to spotkanie po prostu jako nowy mecz, nową okazję, żeby wygrać. Zawsze czuję, że mam duże szanse przeciwko każdemu, z kim gram. Przegrałam pierwszego seta w tym turnieju 0:6 i wszyscy mówili: „Och, przegra następną rundę”. Oczekuję, że ona zagra świetny tenis, prawdopodobnie swój najlepszy tenis, a ja postaram się to to zrównoważyć, grając swój najlepszy tenis - stwierdziła Coco Gauff.

Kiedy półfinał Świątek - Gauff w Madrycie? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w czwartek 1 maja. Początek meczu Świątek - Gauff o godzinie 16. Transmisje TV na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie