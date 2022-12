Padniecie z wrażenia, gdy dowiecie się, ile zarobiła Iga Świątek. Dziesiątki milionów, ta suma nie mieści się w głowie

O talencie Igi Świątek mówiło się od wielu lat. Tenisistka już w latach juniorskich wygrywała turnieje, a największym sukcesem był wtedy triumf w Wimbledonie. Kibice wierzyli, że w przyszłości będą mogli cieszyć się sukcesami zawodniczki, jednak chyba mało kto zakładał, że już teraz zawodniczka z Raszyna aż tak zdominuje konkurencję. Talent Igi Świątek w 2022 roku wręcz eksplodował. Reprezentantka Polski była w zasadzie nie do powstrzymania.

Iga Świątek zarobki. Tyle zgarnęła za 2022 rok

Już na początku roku Iga Świątek pokazała, że jest w dobrej formie i świetnie zaprezentowała się w Australian Open, dochodząc w Melbourne do półfinału. Ale od lutego nie miała już sobie równych. Wygrała kolejno w Doha, Indian Wells i w Miami. Najważniejsze triumfy miały natomiast miejsce na Roland Garros oraz na US Open. Te dwa turnieje wielkoszlemowe padły łupem właśnie reprezentantki Polski, dzięki czemu zapewniła sobie pierwsze miejsce w rankingu WTA na długie miesiące.

Zarobki w tenisowym świecie są ogromne. Za jeden turniej można zgarnąć gigantyczne pieniądze i tak też było w przypadku Igi Świątek. W 2022 roku, według danych WTA, Świątek podniosła z kortów blisko 10 mln dolarów (dokładnie 9 875 525 dol). W przeliczeniu na złotówki daje to niecałe 44 miliony złotych. Najwięcej Iga Świątek zarobiła na US Open, gdzie zgarnęła 2,6 mln dolarów. Trzeba również pamiętać, że to tylko zarobki z kortów. A Iga Świątek zarabia również na kontraktach reklamowych.

Ile zarobiła Iga Świątek w 2022 roku - premie plus reklamy

Ile Iga Świątek zarobiła na reklamach? "Forbes" opublikował właśnie listę najlepiej zarabiających atletek na świecie w 2022 roku. Polka zajęła tam 5. miejsce - za Naomi Osaką, Sereną Williams, Eileen Gu i Emmą Raducanu. Iga Świątek bije wszystkich na głowę pod względem zarobków uzyskanych w sportowej rywalizacji, ale ustępuje wspomnianej czwórce wpływami z kontraktów ze sponsorami. Zdaniem "Forbes" Iga Świątek zarobiła w sumie w 2022 r. 14,9 milionów dolarów czyli ok. 65,2 mln złotych. Zatem do 9,9 mln dolarów uzbieranych w turniejach doszło 5 mln dol. z reklam. Nowy kontrakt z agencją IMG, gigantem na rynku menedżerskim, ma poprawić osiągnięcia Polki również na tym polu. Na razie główni sponsorzy naszej gwiazdy to PZU, Rolex, Xiaomi czy Asics. Wkrótce mają pojawić się kolejni...