Piękna tenisistka uwielbia pokazywać się bez ubrań. Jej gorące zdjęcia stopiłyby lodowce. 25-latka robi to bez oporów

Fanny Stollar imponuje urodą. Gorące zdjęcia pięknej tenisistki

Fanny Stollar kilka lat temu uchodziła za wielki tenisowy talent. W wieku 16 lat wygrała juniorski Wimbledon w grze podwójnej, a także zdobyła brązowy medal igrzysk olimpijskich młodzieży w mikście. Jej partnerem w Nankinie był... Kamil Majchrzak. Wydawało się, że w seniorskiej karierze Węgierka będzie w stanie osiągnąć naprawdę dużo, jednak od dłuższego czasu przestała się rozwijać. Jej najwyższym miejscem w rankingu WTA pozostaje 114. pozycja z listopada 2018 roku, a w zestawieniu deblistek była 67. we wrześniu 2018. Mimo to, Stollar zdobyła dużą rozpoznawalność, na co w dużej mierze składa się jej wyjątkowa uroda.

Piękna tenisistka chętnie pokazuje się bez ubrań. Fanny Stollar robi to bez oporów

Węgierska tenisistka większą popularność niż na korcie zdobyła w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje niemal 125 tysięcy użytkowników, co stawia ją naprawdę wysoko nawet wśród uznanych zawodniczek WTA. Dla porównania Magdę Linette obserwuje nieco ponad 140 tys. ludzi, a przecież Polka grała w półfinale Australian Open, podczas gdy Stollar w singlu nigdy nie przebrnęła kwalifikacji do szlema. 25-latka świetnie odnajduje się jednak w social mediach i chętnie publikuje w nich gorące zdjęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Fanny Stollar błyszczy w social mediach

Stollar dużo czasu spędza na Instagramie, gdzie prowadzi internetowy pamiętnik, ale postanowiła również spieniężyć internetową popularność. Właśnie dlatego założyła konto na jednym z portali, który umożliwia fanom bezpośredni kontakt z idolami. Węgierka oferuje za opłatą spersonalizowane nagrania wideo, na których np. składa życzenia urodzinowe. Można też zadać jej zwykłe pytanie albo po prostu wysłać wiadomość. W ten sposób 25-latka dorabia i korzysta z internetowej rozpoznawalności. W galerii powyżej znajdziesz gorące zdjęcia Fanny Stollar.