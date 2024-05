Reprezentant Polski odejdzie do prawidzwej rewelacji? Co za doniesienia, to byłby przepotężny hit!

Prestiżowa nagroda dla reprezentacyjnego bramkarza Biało-Czerwonych? Jest na dobrej drodze, we Francji go cenią

Będziemy świadkami niezwykle ciekawego transferu reprezentanta Polski? Okazuje się, że gracz Empoli i kadry narodowej, który jest bliski do powołania na EURO 2024, Sebastian Walukiewicz, może zasilić barwy wyjątkowo ciekawego klubu, który może znaleźć się w Lidze Mistrzów! Media donoszą o możliwości przenosin i jeśli do nich dojdzie, to będziemy świadkami naprawdę niezwykłych przenosin.

Sebastian Walukiewicz w nowym klubie? Polak bliski gry w rewelacji europejskiej piłki

Walukiewicz ma za sobą bardzo dobre rozgrywki ligowe. Polak po średnio udanym pobycie w Cagliari postawił na przenosiny do Empoli, gdzie stał się podstawowym graczem w klubu, co sprawiło, że wrócił do drużyny narodowej, będąc powołanym na marcowe mecze. Dobra dyspozycja byłego gracza Pogoni Szczecin nie przeszła bez uwagi działaczom wielu europejskich klubówm którzy chcieliby Polaka. Wśród nich ma znajdować się wielka rewelacja europejskiego futbolu sezonu 2023/2024 - Girona, która zmierza po raz pierwszy w swojej historii, do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Girona jak na razie zajmuje trzecie miejsce w tabeli LaLigi i myśli nad konretntymi wzmocnieniami, aby móc w następnym sezonie grać w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Walukiewicz ma być oglądany przez klub, o czym donosi portal "meczyki.pl". Dla Walukiewicza gra w Gironie byłaby wielkim sportowym awansem - wciąż nie jest pewne, czy Empoli utrzyma się w lidze, a gra w hiszpańskiej ekstraklasie i w europejskich pucharach byłaby szansą na pokazanie się większej ilości fanów na całym świecie.