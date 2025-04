i Autor: Maciej Kulczyński/Super Express

Nie mogło być inaczej

Boniek apelował po śmierci Beenhakkera. Dostał błyskawiczną odpowiedź, trudno powstrzymać łzy

Śmierć Leo Beenhakkera wstrząsnęła środowiskiem piłkarskim w Polsce. Choć trenował on naszą reprezentację przez nieco trzy lata i zakończył swoją kadencję katastrofalnymi eliminacjami MŚ 2010, to fani pamiętają, że to właśnie Holender po raz pierwszy wprowadził Polskę do mistrzostw Europy. Zbigniew Boniek po śmierci byłego selekcjonera Biało-Czerwonych apelował, by uczczono go m.in. na meczach Ekstraklasy. Odpowiedź organizatora rozgrywek przyszła błyskawicznie.