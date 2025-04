i Autor: Mariusz Grzelak/Super Express, Paweł Kibitlewski/Super Express

Nie zapomniał

Łzy cisną się do oczu po wpisie Lewandowskiego o Beenhakkerze. Nie mógł zapomnieć o szczególnej chwili

Śmierć Leo Beenhakkera z pewnością przypomniała tysiącom kibiców w Polsce czasy, gdy nie mając wielkich gwiazd w drużynie potrafiliśmy ograć wielką Portugalię i po raz pierwszy pojechaliśmy na mistrzostwa Europy. O Holendrze nie zapomniał też najlepszy polski piłkarz w historii, Robert Lewandowski, który pożegnał go wzruszającym wpisem. To właśnie u Beenhakkera Lewandowski zaczął swoją drogę do zostania najlepszym strzelcem polskiej kadry.