Do 26. min meczu niewiele się działo. Wtedy to bramkarz Valentin Cojocaru wziął się za wyprowadzanie piłki z obrońcami, i zrobił to nieudolnie. Jego podanie do Leo Borgesa przejął Michał Chrapek, podał do Tihomira Kostadinova, a Bułgar bez trudu strzelił do siatki. Piast mógł nawet podwyższyć, bo Jorge Felix nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Cojocaru, a Portowcy pierwszą połowę zdecydowanie przespali. Nie obudzili się w przerwie, więc dostali drugiego gonga krótko po niej. W 49. min Cojoaru obronił jeszcze mocny strzał Thierrey’ego Gale’a a, ale dwie minuty później był bezradny. Michał Chrapek przebiegł kilkanaście metrów nieatakowany przez nikogo, i posłał bombę z ponad 20 metrów, po której piłka wylądowała w bramce Portowców.

Trener Robert Kolendowicz szybko podjął jeszcze jedna próbę przebudzenia zespołu, wprowadzając na boisko Kacpra Łukasiaka i Adriana Przyborka, ale i młodzież była dzisiaj senna. Doświadczona drużyna Piasta kontrolowała mecz, nie pozwalając gościom na zbliżenie się pod bramkę. Bardzo dobrze dyrygował kolegami Jakub Czerwiński. Jeszcze w 81. min rezerwowy Olaf Korczakowski mocno strzelił na bramkę gospodarzy, ale Frantisek Plach stał gdzie trzeba. Pogoni nie byli w stanie pociągnąć dzisiaj do lepszej gry jej liderzy, Kamil Grosicki i Efthymis Koulouris. Ten drugi dopiero w doliczonym czasie przypomniał sobie, że jest najlepszym strzelcem ekstraklasy i efektownym uderzeniem w okienko ustalił wynik meczu. Była to 21. bramka greckiego napastnika w tym sezonie.

Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Tihomir Kostadinov (26), 2:0 Michał Chrapek (51), 2:1 Efthymis Koulouris (90+3).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Patryk Dziczek.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 5 729.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Akim Zedadka, Jakub Czerwiński, Igor Drapiński, Tomasz Mokwa - Maciej Rosołek (85. Filip Karbowy), Patryk Dziczek, Michał Chrapek (78. Grzegorz Tomasiewicz), Tihomir Kostadinov, Jorge Felix (66. Miłosz Szczepański) - Thierry Gale (66. Erik Jirka).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Leo Borges (69. Dimitrios Keramitsis), Leonardo Koutris - Marcel Wędrychowski (52. Adrian Przyborek), Joao Gamboa (52. Kacper Łukasiak), Fredrik Ulvestad (69. Kacper Smoliński), Rafał Kurzawa, Kamil Grosicki (77. Olaf Korczakowski) - Efthymis Koulouris.(PAP)

Piast dostał prezent od Valentina Cojocaru! 🎁 Tihomir Kostadinov otwiera wynik spotkania w Gliwicach! ⚽📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/LXlRptGvqy— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 13, 2025

MICHAŁ CHRAPEEEEEEK! 🚀🚀🚀 CO ZA GOL! 😱 Piast prowadzi z Pogonią 2:0!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/f1kODHxLEC— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 13, 2025